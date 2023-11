Las listas de espera se disparan : El PP denuncia la incapacidad de Page para atajar problemas estructurales en la Sanidad pública de Castilla-La Mancha y dice que la situación es “para echarse a llorar”

Las listas de espera quirúrgica han aumentado un 11,2 por ciento con respecto a 2015, con más de 37.000 personas esperando una operación en Castilla-La Mancha

jueves 09 de noviembre de 2023 , 19:04h

El diputado regional del PP-CLM, Juan Antonio Moreno, ha denunciado la incapacidad del gobierno de Page para atajar los problemas estructurales que afectan a la Sanidad en Castilla-La Mancha, así como las declaraciones del consejero de Sanidad, en la que venía a reconocer que para que el sistema sea sostenible “tenemos que enfermar menos”.



Así lo ha trasladado hoy en el debate del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Moreno ha señalado que la situación en la Sanidad regional es consecuencia de no haber tomado una sola decisión acertada en los últimos ocho años, lo que ha llevado a nuestra región, junto con La Rioja, a ser entre las instituciones europeas la que peor gestiona la Sanidad, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).



“Nuestra región sufre una gestión socialista en la Sanidad pública totalmente perjudicial para la salud de los ciudadanos, y las políticas socialistas sitúan a Castilla-La Mancha en el grupo de las 13 regiones rurales, remotas y periféricas y que cuentan con menor concentración de recursos sanitarios”, ha señalado.



Moreno ha lamentado la situación en Atención Primaria, donde el 17,2 por ciento de los pacientes que necesitó acceder a la misma no pudo hacerlo durante el pasado año 2022, y la situación no ha hecho sino ir a peor, con personas que no consiguen cita antes de diez días, e incluso quince.



El diputado del Grupo Popular ha denunciado igualmente la falta de médicos en los centros de salud y el cierre de consultorios, además de que no se cubren las sustituciones lo que provoca una sobrecarga de trabajo para los profesionales; también ha recordado que el presidente del PP-CLM se comprometió ante notario a la creación de una mesa de trabajo para modernizar la Atención Primaria.



INCREMENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA



En cuanto a la Atención Hospitalaria, Moreno ha vuelto a denunciar que desde que Page es presidente de Castilla-La Mancha, las listas de espera han aumentado en casi 12.000 pacientes, y eso que son unos datos manipulados, por lo que no sabemos realmente cuántos pacientes esperan una cita en la región.



Las listas de espera quirúrgica han aumentado un 11,2 por ciento con respecto a 2015, con más de 37.000 personas esperando una operación en Castilla-La Mancha “algo que parece no le importa mucho a Emiliano García-Page, porque siempre ha rechazado los planes de choque ofrecidos por Paco Núñez”, ha remarcado.



Moreno ha insistido en que desde que Page es presidente “el número de pacientes que esperan una intervención es de 4.187 personas, sin que al PSOE le importe lo más mínimo, al tiempo que ha recordado promesas incumplidas y engaños como el de la anunciada carrera profesional a los sanitarios.



“En definitiva, para echarse a llorar; los profesionales están cansados de sus falsas promesas, y ahora llega el Presupuesto de 2024 y de nuevo vuelven a suspender la recuperación de la carrera profesional”.



“Lo que hace que el sistema sanitario en Castilla-La Mancha sea insostenible es que el consejero de Sanidad siga por más tiempo en su cargo”, ha concluido Juan Antonio Moreno.