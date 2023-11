El Pleno del Ayuntamiento de Albacete aprueba una moción en defensa de la Constitución Española de 1978 con los votos en contra de PSOE y Podemos

martes 28 de noviembre de 2023 , 19:55h

El concejal del Grupo Popular Francisco Navarro denuncia que “los socialistas no respetan el sentir mayoritario de los albaceteños, quizá no les perdonan que les hayan apartado con sus votos del gobierno municipal”



“El PP no va a tolerar que nos conviertan en ciudadanos de segunda, y por desgracia parece que el PSOE no tiene ningún problema en aceptar esa injusticia”



El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción en defensa de la Constitución Española de 1978, que fue defendida por el concejal Francisco Navarro y que tuvo el voto en contra de los concejales de PSOE y Unidas Podemos.



Navarro ha lamentado especialmente la actitud de los concejales socialistas, “buscando cualquier excusa para no ponerse del lado de los constitucionalistas albaceteños. El PSOE sigue sin respetar el sentir mayoritario de los albacetenses, quizá porque no les perdona que les hayan apartado con sus votos del gobierno municipal. El PSOE pierde elección tras elección en Albacete, y parece que por ese resultado en las urnas los socialistas prefieren apoyar una acción de gobierno que rompe la igualdad y nos perjudica”.



Navarro insistió en la necesidad de posicionarse “en un momento en que se produce una grave amenaza contra la legalidad constitucional que nació en 1978, y así se han manifestado multitud de colectivos profesionales como jueces o funcionarios, incluso los colegios de médicos”.



Navarro denunció que la Ley de amnistía “ha sido presentado unilateralmente por el PSOE dando cabida a posturas contrarias a la Constitución. Además, pretenden justificar el control de los jueces por el Parlamento, y eso es una quiebra del Estado de Derecho. La constitución de un gobierno no puede condicionar el futuro de varias generaciones sólo por el interés particular del mantenimiento de una persona en el gobierno”.



Francisco Navarro recordó que “esto es algo que importa mucho a los albaceteños, porque afecta a la legalidad en todo el territorio y pretende convertirnos en ciudadanos de segunda, al romper la igualdad y solidaridad entre territorios. El PP no va a tolerarlo de ninguna manera".