Nuñez afirma que el PSOE de Castilla-La Mancha, en bloque, ha dado carta blanca a Sánchez para negociar la amnistía, mostrándole su apoyo incondicional

sábado 14 de octubre de 2023 , 13:31h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este sábado que Page mantiene una postura “teatral” para con la amnistía que está negociando Pedro Sánchez con los independentistas ya que se ha negado a mostrarla de manera oficial tanto en las Cortes Regionales como en el Senado, así como en un Comité Federal del PSOE.



De esta forma se ha expresado Núñez durante una entrevista en el programa ‘La Roda al día’, de Teleroda, en la que ha añadido que esa postura de Page, la mantiene solo de cara a los medios de comunicación, pero no tiene nada más detrás.



De esta forma, el presidente del PP regional ha recordado que, desde su partido, se ha pedido a Page que diga en un Comité Federal lo que opina como secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha; además, ha insistido en la necesidad de que acuda a la Comisión General de Comunidades Autónomas para que, de manera oficial, en una institución tan respetable como es el Senado, ofrezca su visión sobre la amnistía; y ha recordado que Page tampoco ha querido permitir que se debata, se opine y se vote en las Cortes sobre la amnistía. Ha afirmado que “el que se pliega a su jefe, forma parte de lo que piensa su jefe”, en referencia a Page y Pedro Sánchez.



Núñez ha recordado que el GPP en las Cortes ya pidió que, de manera institucional y oficial, el parlamento, que es la casa de la soberanía popular de Castilla-La Mancha, elevase la voz contra la amnistía, pero el PSOE se negó a tramitar una declaración institucional en el Pleno. Una declaración que incluía las declaraciones textuales que Page había dado unos días antes en el Foro de La Toja. Así, ha concluido que lo que se ha demostrado es que esas declaraciones de Page se hacen solo para buscar un titular de prensa nacional, pero lo que dice en los medios no lo refrenda con sus votos en el parlamento.



Además, el responsable del PP en la región ha recordado cómo el PSOE se negó a tramitar una iniciativa parlamentaria para votar en contra de la amnistía, o el rechazo a los 193 debates que el GPP presentó. “La censura se ha instalado en las Cortes Regionales”, ha dicho Núñez, porque al PSOE no le interesa que el parlamento haga su trabajo ni que fiscalice al gobierno regional y, por supuesto, que adopte posiciones políticas que se eleven al Congreso de los Diputados.



El PSOE de CLM en bloque ha dado carta blanca a Sánchez para negociar



Paco Núñez ha declarado, además, que los senadores del PSOE de Castilla-La Mancha han votado todos a favor de la amnistía, los diputados nacionales ya han mostrado su apoyo incondicional a Sánchez, sea cual sea el contenido de sus acuerdos, y los secretarios provinciales del PSOE de Page han firmado un manifiesto por el que daban un cheque en blanco a Sánchez para su investidura, por lo que ha aseverado que “el PSOE de Castilla-La Mancha, en bloque, ha dado carta blanca a Sánchez para negociar”, mostrándole su apoyo.



“De nada sirve que Page busque titulares nacionales cuando el partido que dirige en la región lo apoya en bloque”, ha comentado, añadiendo que Page ya votó en las Cortes a favor de los indultos, de la modificación del Código Penal o de la Ley del ‘sólo sí es sí’. Ha aseverado que, en política “hay que ser mucho más serios” porque las acciones de quienes están en la política activa, condicionan la vida de la gente.



Paco Núñez ha insistido además en que el PP ya ha anunciado que, si prospera una Ley de Amnistía o un referéndum de independencia, el GPP propondrá en las Cortes que se recurra esa decisión al Tribunal Constitucional, un anuncio que también se ha realizado desde el PP nacional, de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Porque una decisión así, según Núñez, es una “aberración” y rompe con el principio básico de igualdad de los españoles.



La amnistía, sólo la punta del iceberg de las negociaciones



El presidente del PP en Castilla-La Mancha ha hecho referencia a las implicaciones económicas que llevará consigo el acuerdo de Sánchez con el independentismo catalán, como el cambio en la financiación autonómica o la quita de la deuda del FLA. Unas decisiones que no son otra cosa que decirles a los españoles que, con el dinero de todos, se va a pagar a Puigdemont para que vote a Sánchez en la investidura.



Núñez ha recordado que hay que pagar a los médicos, a los maestros y a quienes prestan los servicios públicos, además de las carreteras, las depuradoras, etc. Y eso se paga con el dinero que llega de la financiación autonómica que viene del estado a las comunidades autónomas y los ayuntamientos; si ahora Puigdemont recibe prebendas como la reducción de la deuda o el aumento de la financiación, “será a costa de todos”, lo que provocará más dificultades para prestar los servicios públicos. Una decisión “grave” para Núñez porque en Castilla-La Mancha cuesta mucho pagar los servicios por la dispersión geográfica y la amplitud del territorio.



Nos venden la investidura como una obra de teatro



Preguntado sobre la investidura de Sánchez y los primeros pasos que se están dando, Núñez ha afirmado que “se suceden como los actos de una obra de teatro” que todos sabemos cómo va a acabar. Y ha enumerado pasos como la primera vez que se habla de amnistía, que fue Yolanda Díaz; tras esto fue Sánchez quien lo verbalizó; ahora se han oficializado las negociaciones con los independentistas, se anunciará un principio de acuerdo que luego se tambaleará y finalmente se cerrará un acuerdo de investidura. Núñez ha definido este proceso como un “despropósito”.



Paco Núñez ha concluido la entrevista pidiendo a los socialistas “de buena fe” que reflexionen, personas que creen en la unidad de nuestro país y están en desacuerdo con Sánchez que valoren si merece la pena este proceso o que se convoquen elecciones ahora que todo el mundo tiene claro que Sánchez, lo único que pretende es una investidura a costa de lo que sea.