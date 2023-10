Merino insta a Page a decir a Sánchez en Ferraz que, si sigue adelante con la amnistía, no contará con los votos de los 8 diputados socialistas de CLM

“Desde que gobierna Page, CLM ha perdido un tercio de las solicitudes de la PAC “

REDACCION

jueves 26 de octubre de 2023

La secretaria general del GPP, Lola Merino, ha instado hoy a García-Page a decir a Pedro Sánchez en Ferraz que si sigue adelante con los acuerdos de amnistía, no contará con los votos de los 8 diputados socialistas castellanomanchegos.



Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Merino

ha defendido que eso es lo que tiene que decir en el Comité Federal de Ferraz del próximo sábado porque “es lo que continuamente está transmitiendo en los medios de comunicación” y se ha preguntado si ya es la hora para que Page de la cara en una institución.



Lola Merino se ha cuestionado esa supuesta oposición que está haciendo García-Page a su jefe Sánchez porque según ha dicho, “cuando hay que dejar clara esa posición la traslada solo en titulares, pero no va a las instituciones a decirlo. Esa coherencia de Page se pierde en las Cortes de Castilla-La Mancha”.



Por eso, la secretaria general ha animado a Page a actuar en función a lo que dice el próximo sábado en el Comité Federal plantando cara a Sánchez y defender en Ferraz que, si sigue adelante con la amnistía y el referéndum, no contará con los 8 votos de los diputados castellanomanchegos del PSOE.



“Esperamos ver ya a un Emiliano García-Page coherente y actuar en función a lo que dice para dejar de lado este teatro de decir una cosa en los medios y actuar de otra”, ha añadido.



“Si no lo ha querido decir en el Senado o en las Cortes de Castilla-La Mancha que lo diga al menos internamente en su Comité Federal y deje de engañar a los castellanomanchegos, porque ya empieza a cansar tanta mentira y tanto trilerismo por parte de Emiliano García-Page”, ha manifestado.



Esa manera de actuar de Page, según Merino, se extiende también hasta los agricultores y ganaderos de nuestras tierras.



Desde que gobierna Page, C-LM ha perdido un tercio de los agricultores que solicitaban y cobraban la PAC. EN 2015, se registraban en torno a 150.000 solicitudes de la PAC y este año, en 2023 no se ha llegado a las 100.000.



“Igual que tenemos los anuncios en todos los temas, Page vende la PAC como algo exitoso, como algo que ha negociado muy bien el PSOE, que vamos a ganar 50 millones todos los años y, sin embargo, no es así”, ha señalado.



Ya que ha llegado el 16 de octubre, fecha que la Comisión Europea ha aprobado para que las CCAA puedan pagar el anticipo de la PAC a los agricultores y ganaderos y “no han cobrado”, ha asegurado la secretaria general del GPP.



“Decían que iban a pagar el 70% de las ayudas en un momento en el que más se necesitaba” porque han pasado la peor campaña del siglo con la sequía, la paja a precios insuperables, la viruela ovina y caprina, una hemorragia epizoótica…y “ni se han pagado el 70% del anticipo de las ayudas de la PAC, ni la han cobrado el 100% de los agricultores de CLM”, ha subrayado.



Por todo ello, Lola Merino se ha preguntado si tenemos consejero de agricultura de la región “porque si lo tenemos debería estar dando explicaciones de qué se ha pagado, a quién se ha pagado la PAC, cuánto y cuántos quedan por cobrar”.



Asimismo, Merino ha afirmado que la nueva PAC en CLM se ha vendido como algo de un gran éxito y los datos muestran otra realidad. El año pasado, en 2022, se registraron 102.500 solicitudes y se pagó en estos meses 346 millones de euros de PAC. En 2023 las solicitudes han bajado a 97.500 y lo que llevan pagado hasta la fecha son 212 millones y como mucho llegarán a los 290 millones de euros. “De los cuatro conceptos que se pagan en la PAC, suponemos que han pagado solo dos, es decir, el 70% del 50%”.



En definitiva, la secretaria ha animado al consejero de agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, a dar explicaciones sobre el dinero de la PAC que ha sido “tan vendido y tan anunciado por el Gobierno de Castilla-La Mancha”.