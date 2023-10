Tania Andicoberry: “Las Cortes de CLM deben estar al servicio de los ciudadanos, y no de los intereses partidistas de Page y Pedro Sánchez”

El PP-CLM traslada su “indignación por el apoyo expreso de los cinco secretarios provinciales del PSOE a los pactos de Sánchez con los independentistas”

miércoles 04 de octubre de 2023 , 18:33h

La diputada del PP-CLM por Albacete, Tania Andicoberry, ha lamentado el respaldo de todos los secretarios provinciales del PSOE de Castilla-La Mancha a Pedro Sánchez para que puedan darle a los independentistas catalanes una amnistía, un referéndum de independencia y la condonación de 70.000 millones de deuda de Cataluña a cambio de nada para Castilla-La Mancha, que tendrá que asumir un coste económico.



“Con el único propósito de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, los máximos responsables del PSOE han firmado para que cuestiones que competen a toda España se decidan exclusivamente desde el lado de los independentistas; en definitiva, han rubricado una traición a España y es que el PSOE de Page y el de Sánchez son lo mismo”, ha señalado Andicoberry.



La diputada del PP-CLM ha añadido que “Page miente cuando públicamente dice que no conoce las negociaciones de Pedro Sánchez, en un nuevo ejercicio de hipocresía por su parte, cuando se rasga las vestiduras y, sin embargo, sus hechos dicen lo contrario



“Se da el agravante de que dos secretarios provinciales que han firmado el manifiesto de apoyo a Sánchez, los de Ciudad Real y Guadalajara, José Manuel Caballero y Pablo Bellido, respectivamente, son también diputados regionales, vicepresidente de la Junta de Comunidades el primero y presidente de las Cortes el segundo”.



“El Parlamento regional, en nombre de los castellano-manchegos, debería poder recurrir ante el TC cualquier Ley de Amnistía o referéndum de independencia en Cataluña, pues iría en contra de las competencias propias de nuestra región. En este sentido, es importante recordar la falta de respeto de Page al modificar el reglamento de las Cortes regionales con el fin de que no se pueda opinar, ni votar, sobre asuntos nacionales que nos afectan a todos” ha manifestado.



“Las Cortes deben estar al servicio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y no al servicio de Page y Pedro Sánchez que las han tomado como su cortijo”, ha concluido Andicoberry.