Núñez pide a Page valentía para solicitar la convocatoria de un Comité Federal del PSOE y proponer en Ferraz una resolución que muestre su rechazo a la amnistía

Le pide que lo haga en calidad de secretario general del PSOE en CLM

martes 10 de octubre de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este martes a Page valentía para solicitar, en calidad de secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, la convocatoria de un Comité Federal del PSOE en el que proponer una resolución que muestre su rechazo a la amnistía. Solo de esta forma, según Núñez, sus palabras en los medios de comunicación serán oficiales y podrá ganar en credibilidad.



De esta forma se ha expresado Núñez ante los medios, en una rueda de prensa previa a la celebración de la reunión del GPP, presidida en la jornada de este martes por el vicesecretario de Organización nacional del PP, Miguel Tellado.



El presidente de los populares en la región ha explicado que, si Page sigue sin expresar su opinión de manera oficial, provocando que no se debata en el parlamento o sin expresarlo en los órganos de mando de su partido, volveremos a vivir lo que ya ha ocurrido meses atrás, en los que Page decía una cosa en los medios de comunicación sobre los indultos, la reforma del Código Penal o la Ley del sólo sí es sí, mientras votaba lo contrario en las Cortes.



Además, ha recordado que, en el último Comité Federal del PSOE, Page dijo, a las puertas de Ferraz, que no era momento de hablar de esos asuntos, y que él solo acudía a escuchar. Es por eso que ha pedido al secretario general de los socialistas en la región que explique por qué no quiere que el parlamento revista de oficialidad sus palabras en el Foro de La Toja; o por qué no ha querido rechazar con su voto en las Cortes una posible Ley de Amnistía.



Sánchez normaliza hablar de amnistía



Paco Núñez se ha referido también a las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha normalizado la amnistía y ha hablado de ello con naturalidad, además de reconocer públicamente que ya la negocia con Puigdemont. Una Ley de Amnistía que, en palabras del líder del PP-CLM, rompe un principio básico de la Constitución como es el de la igualdad de los españoles, y ha avanzado que su partido no va a permitir que un catalán valga más para el gobierno de España que un castellanomanchego.



Además, ha afirmado que Sánchez va a conceder la amnistía a un fugado de la justicia, sólo porque necesita sus votos. Es decir, está dispuesto a conceder una amnistía para continuar siendo presidente del gobierno. Pero ha introducido otro asunto relevante que se incluye en las negociaciones para la investidura de Sánchez, como es la financiación autonómica, ya que la quita del FLA para Cataluña que se está proponiendo implica que nuestra región, que es la tercera más endeudada del país, se vea perjudicada.



Además, Núñez ha recordado que, con el actual sistema de financiación autonómica, Castilla-La Mancha pierde 1.000 millones de euros al año, eso en una región como la nuestra en la que prestar servicios como la sanidad tiene un coste altísimo, significa un ataque al principio de igualdad ante el que no puede permanecer impasible el gobierno de la Junta de Comunidades.



Por último, el máximo responsable del PP-CLM ha asegurado que estamos ante un momento crucial en la democracia de nuestro país, y ahora es cuando hay que demostrar de qué lado se esta. El PP, según ha afirmado, estamos con Feijóo, que es quien ganó las elecciones, pero también con España, la Constitución y el Estado de derecho.



Tellado recalca la hipocresía y cobardía del PSOE-CLM



Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha hecho referencia a lo patente que se mostrando en el parlamento regional la hipocresía y cobardía del PSOE de Page, al vetar una declaración institucional en contra de la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Una declaración que, como ha recordado Tellado, recogía frases literales del propio Page.



El nivel del PSOE en nuestra tierra, según ha afirmado, le lleva a hacer malabarismos para no suscribir sus propias palabras, pero es la realidad de los socialistas en la región. Tellado ha recordado los últimos hechos y acciones del PSOE en el parlamento regional, como ha sido reformar unilateralmente el reglamento de las Cortes para no hablar de los temas que incomodan a Page; la firma de sus secretarios provinciales del manifiesto de apoyo a la investidura de Sánchez; el voto en el Senado de sus parlamentarios contra la moción que defendía los pactos de Estado y reprobaba la amnistía y el veto a la declaración institucional de las Cortes.



“Es difícil ser más hipócrita”, ha aseverado Tellado, que ha lamentado que, en campaña, a Page se le llenara la boca criticando los acuerdos con los independistas y no permite que se pueda hablar de ellos en las Cortes, y ha recordado que el PP no va a permanecer callado ante esta actitud y seguirá presentando mociones en los parlamentos y ayuntamientos para obligar a los socialistas a que muestren su postura y defendiendo en la calle la igualdad de todos los españoles, tanto en Castilla-La Mancha como en toda España.