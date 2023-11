Diario digital EL DEBATE : ¿Estaría dispuesto Page, con la finalidad de asegurar el bien superior de España y los españoles, a impedir la investidura de Sánchez?

domingo 12 de noviembre de 2023 , 13:23h

García-Page y su batalla



¿Estaría dispuesto Page, con la finalidad de asegurar el bien superior de España y los españoles, a impedir la investidura de Sánchez? La lógica de sus palabras así lo hace creer.-



Son ocho los socialistas castellano manchegos miembros actuales del Congreso de los Diputados, tras las elecciones del 23 de julio. Si cuatro de ellos decidieran abstenerse o votar en contra de la investidura de Sánchez en la primera votación, el actualmente en funciones no tendría más remedio que concurrir a la segunda. Si en ella los ocho diputados castellanomanchegos decidieran hacer lo propio, la candidatura sanchista podría quedar por detrás del número conjunto del voto del PP y VOX y consiguientemente rechazada.



Y abierto el calendario para la convocatoria de elecciones anticipadas. De manera, que, en esa óptica, y por supuesto contando con la ferviente obediencia que los diputados castellanomanchegos prestarían a su presidente autonómico, Sánchez se encontraría en las manos de Emiliano García-Page.



¿Es lo que el presidente territorial ha estado buscando durante estas últimas fechas?



Page, hombre indudablemente hábil, se ha ido labrando en el contexto de la política nacional, y sobre todo tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, la figura del educado disidente con respecto a muchas de las políticas que su formación política sigue. Disidencias que han sido recogidas en silencio por los propios, con moderada satisfacción entre los ajenos y con una repetida y similar lectura de unos y otros: Page habla mucho pero no hace nada.



En efecto, ninguna de esas manifestaciones tuvo consecuencias o continuidad en las políticas o ni siquiera en las declaraciones de los prebostes del partido al que Page, que se sepa, todavía sigue perteneciendo.



Pero esa declarada voluntad de disenso ha encontrado limites contundentes en las manifestaciones que el castellano manchego ha venido poniendo en la vida pública estos últimos días, con relación a las políticas de entendimiento que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha venido desarrollando con los partidos separatistas vascos y catalanes, amén de otros de similares y dudosas perspectivas, con la finalidad de obtener la mayoría necesaria para triunfar en la investidura a la Presidencia del Gobierno.



Tanto como para anunciar que en su desacuerdo no descarta la posibilidad de «planear batalla». Lo que traducido en términos convencionales levanta una interrogación: ¿estaría dispuesto Page, con la finalidad de asegurar el bien superior de España y los españoles, a impedir la investidura de Sánchez? La lógica de sus palabras así lo hace creer. Porque si ello no fuera así cualquier palabra que Page pronunciara en el futuro dejaría de tener ningún valor o respeto.



E incluso podría hacer pensar que su papel ha sido el de un agitador a sueldo del preboste de la Moncloa, para intentar dar noticia de lo que en verdad no existe: la pluralidad de opiniones y creencias dentro del PSOE. Cuando la alternativa, no por complicada, sería menos atractiva: la de un Page que con razón podría optar por sustituir a Sánchez en la secretaria general de la formación y con ello aspirar a lo que su amigo y confesor Bono no pudo obtener: esa secretaria general y una presidencia del gobierno nacional.



De manera que seguiría gozando de aquello que sus conciudadanos recuerdan: una vida permanentemente ligada a un coche oficial. Bienvenido sea, si es a costa de la caída del socio de Otegui, Puigdemont, Junqueras, Ortuzar y Díaz.



¿Hay quien en las actuales circunstancias quien pueda dar más y mejor para España, con o sin coche oficial?