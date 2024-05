El PP denuncia la “traición” del diputado socialista Alberto Rojo, ex alcalde de Guadalajara que ha votado la “infame ley de Amnistía” que crea desigualdades entre los españoles

Castillo asegura que “el próximo 9 de junio la única papeleta que sirve para echar a Sánchez es la del PP”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 31 de mayo de 2024 , 12:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del PP de Guadalajara y senador, Lucas Castillo, ha reprochado hoy al PSOE de Sánchez que haya elegido “salvar a Puigdemont y abandonar a los españo-les” en “un día triste y lamentable” para la historia de España que “quedará grabado por la aprobación en el Congreso de la infame ley de Amnistía” por las que se borran los delitos del proceso independentista de Cataluña “liquidando la igualdad entre espa-ñoles”, y Pedro Sánchez se garantiza el poder en La Moncloa.



Así lo ha manifestado el presidente de los populares guadalajareños durante una jor-nada que ha compartido hoy con alcaldes y concejales de la Sierra Norte dentro de la ronda de reuniones, encuentros y visitas que se están llevando a cabo enmarcados dentro de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. “Hoy hemos vuelto a ver que Sánchez piensa más en él y en el poder que en su propio país”, le ha repro-chado el también parlamentario nacional quien ha recordado la “traición” del diputado socialista Alberto Rojo, ex alcalde de Guadalajara, “que hoy también ha votado sí a esta ley de Amnistía, sí a la desigualdad entre españoles, sí a ciudadanos de primera y de segunda y sí a una ley que borra la Justicia por siete votos”.



Lucas Castillo ha lamentado que “con tan solo un 1,6% de los votos, el independen-tismo esté decidiendo la política y el futuro de nuestro país” y ha censurado que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, a las órdenes de Page, y entre ellos el de Guadalajara, “obedezcan sin rechistar al jefe Sánchez solo por el interés y el miedo a perder el sillón y el sueldo”. Aún así, Castillo ha recordado que “el PP va a exigir a la Comisión Europea que actúe y frene esta corrupta ley que entrega impunidad para unos pocos a cambio de poder”.



Por todo ello, el presidente del PP de Guadalajara ha recalcado que el próximo 9 de junio cuando se celebren las elecciones europeas, “la única papeleta que sirve para echar a Sánchez es la del PP, no hay otra, no valen experimentos ni después lamen-taciones”.



Por otro lado, el senador por Guadalajara ha manifestado en Cantalojas que “el 9 de junio también se decidirá si triunfan los ataques del PSOE a sectores clave para nues-tra provincia como el campo, la caza, la agricultura o la ganadería, o si gracias al PP, en Europa se pondrán en marcha las medidas para protegerlos, defenderlos y generar progreso en nuestra región y provincia”. “Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, es un insulto que el PSOE pida el voto para su cabeza de lista, la socialista Teresa Ribe-ra, una ultra ecologista radical que apuesta decididamente por prohibir la caza y los toros”, ha finalizado.



Durante la jornada también han estado presentes el portavoz del PP en la Diputación, Román García, y los diputados provinciales Javier Abad y Alberto Cortés.