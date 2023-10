“Alberto Rojo y el PSOE han traicionado a Guadalajara: han votado a favor de la Amnistía y de Sánchez”

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado la moción del Grupo Popular, con una incorporación transaccional de VOX, para manifestarse en contra de la tramitación de la Ley de Amnistía que pretende tramitar el Gobierno socialista de Pedro Sánchez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 28 de octubre de 2023 , 07:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Alberto Rojo y el PSOE han traicionado a Guadalajara: han votado en contra de España y a favor de la Amnistía y de Sánchez”. Así se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Esteban, tras el pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que se ha aprobado la moción presentada por el Grupo Popular, con una incorporación de la enmienda transaccional de VOX, en contra de la tramitación de una Ley de Amnistía.



En la moción del Grupo Popular se proponía rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que fuera su delito, y se reafirmaba en el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular: nadie puede estar al margen de la ley, ni en contra de esta.



El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, ha preguntado directamente al PSOE y más concretamente a Alberto Rojo como diputado nacional, “si estaba a favor de la amnistía o de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles”. “¿Amnistía, sí o no?; ¿Independencia, sí o no? ¿Referéndum, sí o no? ¿Financiación a la carta, sí o no? ¿Igualdad, sí o no?”, sin obtener respuesta, lo que demuestra que “son súbditos de Sánchez, a la orden. Fieles escuderos. Igual que Page, que dice una cosa en los medios de comunicación y luego vota lo contrario.”



La moción del PP buscaba también “animar a los partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas” y en este contexto se ha sumado el texto de la enmienda de Vox, que expresaba el “rechazo y preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno en funciones y Carles Puigdemont, prófugo de la justicia. Instamos a todos los partidos con representación en el -congreso de los Diputados a evitar cualquier interlocución con partidos que defienden el golpe de

estado de 2017 en Cataluña y promueven ahora la mencionada amnistía”.



El Grupo Popular ha lamentado la postura Alberto Rojo y del Partido Socialista que “pretenden aceptar la amnistía y borrar la malversación política, a cambio de un puñado de votos para que Pedro Sánchez continúe en el poder”, ha señalado Esteban, para aseverar después que “la amnistía es ilegal, amoral y antidemocrática. No se pueden borrar los delitos de malversación de fondos públicos porque la corrupción no se negocia. Rojo ha callado y ha demostrado con quién y de qué lado está: con la amnistía y con Sánchez”.



Desde el Grupo Popular “subrayamos la importancia del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin que sea admisible que los condenados por delitos puedan tener trato de favor por intereses partidistas. Una ley de amnistía sería una inconstitucionalidad flagrante, pero además se pretende nuevamente utilizar un atajo para evitar los controles de la legalidad del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía y el Consejo de Estado. El precio de la presidencia del Gobierno de España no sería solo no culpar de centenares de delitos a quienes atentaron contra nuestro sistema constitucional y democrático, sino también el de deslegitimar nuestro Estado social, democrático de Derecho”, ha concluido Alfonso Esteban.