“Exigimos al PSOE que asuma su responsabilidad y deje de convertir el Pleno del ayuntamiento de Guadalajara en un circo”

Esteban pide el respeto para los técnicos y funcionarios, cuyos informes cuestiona el PSOE, y que dejen de “desviar la atención sobre el agujero que Rojo, Simón y todo el PSOE han dejado como herencia a la ciudad de Guadalajara, poniendo en riesgo los servicios públicos esenciales"

sábado 28 de octubre de 2023 , 13:49h

“Todas las decisiones del Equipo de Gobierno están amparadas en informes jurídicos y técnicos de los funcionarios del Ayuntamiento. Y desde el Equipo de Gobierno se respetan y se defienden, y nunca se va a poner en duda la imparcialidad y objetividad de los mismos, como está haciendo el PSOE y AIKE en una actitud que no tiene precedentes en el Consistorio de Guadalajara, independientemente de que se compartan o no los informes evacuados. El respeto es fundamental, y hay líneas rojas que nunca se deben traspasar y que la izquierda de Guadalajara está traspasando”.



Así se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Esteban, tras el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que se ha aprobado la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2024, calificando de “bochornosa” la actuación de la oposición durante el debate en esta sesión plenaria.



“Lo que deberían hacer los grupos de la oposición, particularmente el PSOE, es prepararse un poco más los plenos, trabajar un poco más. Si lo hubieran hecho y hubiesen escuchado, se habrían enterado de lo que votaban. No pueden achacar a los demás lo que es responsabilidad suya exclusivamente y atribuible a la falta de interés y de trabajo previo”, ha declarado Esteban, “no pueden pretender que el pleno sea un circo para tratar de ocultar su falta de trabajo o con la única intención de desviar la atención sobre el agujero que Rojo, Simón y todo el PSOE han dejado como herencia a la ciudad de Guadalajara, poniendo en riesgo los servicios públicos esenciales”.



El portavoz del Grupo municipal Popular ha explicado que en la Junta de Portavoces se informó a los Grupos Políticos, y por mail también desde la Secretaría General, por lo que saber lo que se va a votar en el Pleno “es cuestión de trabajo, dedicación y responsabilidad, algo que se echa de menos en la oposición y más en quiénes han sido gobierno hasta hace unos meses”.



Esteban ha exigido al PSOE que asuma su responsabilidad en la subida del IBI, “pues es el PSOE el que ha generado un agujero rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara próximo a los 20 millones de euros. Su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, nos obliga a tomar estas decisiones y desde el PP así se la vamos a contar a todos los guadalajareños. La irresponsabilidad de quienes han gestionado es tremenda, y las consecuencias también. Sólo hemos tratado de frenar las consecuencias más nefastas para el ciudadano de esa pésima gestión”.



Por último, Esteban ha recordado el compromiso de la alcaldesa, Ana Guarinos, expresado en el Pleno, de que en cuanto la situación económica mejore en el Ayuntamiento de Guadalajara y estén garantizados los servicios públicos, se volverá a la senda de la bajada de impuestos, “porque la filosofía y la ideología del PP y también de Vox es que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”.



Otros compromisos de Alberto Rojo incumplidos



Sobre la moción del Grupo municipal Popular relativa al perjuicio que ha supuesto para muchas familias del barrio de los Manantiales el cambio de turno en el Centro de Salud, sin comunicación previa y sin opciones, el concejal del PP, Roberto Narro, ha recordado que “todas las personas tienen derecho a la libre elección de profesional sanitario, servicio y centro, según la propia Ley de Castilla-La Mancha en materia de Salud” y ha reiterado que “muchos vecinos llevaban 40 años en la misma consulta de mañana”.



Con esta moción, el PP también se hace eco de otra queja vecinal con respecto al Centro de Salud del Ferial, ya que desde de la Asociación de Vecinos de Defensores Adoratrices, se había pedido que se abriera un acceso peatonal por la por la calle Jadraque, a fin de poder acceder al centro sin rodearlo y sobre todo sin subir la cuesta que es muy dificultosa para las personas mayores y dependientes.



Narro ha explicado que esta otra demanda vecinal ya fue llevada a Pleno por el PP y VOX, en noviembre de 2021 y enero de 2022, y que existía el compromiso electoral de Alberto Rojo de la ejecución de esta obra en el segundo semestre de 2023, “pero ahora ni reciben a los representantes de los vecinos, siendo otro más de los compromisos incumplidos de Alberto Rojo”.



La propuesta de trasladar al Sescam la petición para que atienda estas dos reclamaciones vecinales y que se cumpla con los derechos de los ciudadanos fue aprobada en el Pleno, con el voto de los dos grupos que integran el Equipo de Gobierno.