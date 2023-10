El Pleno del ayuntamiento de Guadalajara aprueba la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2024 y la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones

La situación de desequilibrio e inestabilidad económica ha hecho necesario un ajuste en el IBI para poder garantizar los servicios públicos esenciales, con la posibilidad de fraccionamiento del pago en tres plazos sin intereses

sábado 28 de octubre de 2023

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes 27 de octubre, en sesión ordinaria, una modificación de las Ordenanzas Fiscales, una normativa que el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, ha calificado como “la más importante todos los años, en todos los mandatos, pues en ella se fijan los ingresos que formarán parte del presupuesto del año siguiente, para mantener unas cuentas públicas saneadas, equilibradas y con solvencia suficiente para poder garantizar los servicios a los vecinos de Guadalajara.”



El concejal de Hacienda ha explicado, al presentar el expediente, que en las previsiones iniciales que realizó el anterior equipo de gobierno en el presupuesto del año 2023 se contemplaba una recaudación de casi 10 millones de euros en concepto de impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), además de otros 2 millones de euros del canon de instalación de plantas solares en el término municipal, “previsiones que, a día de hoy, no se han cumplido por lo que hay un desajuste entre ingresos y gastos, por estos conceptos, de cerca de 9 millones de euros”.



“Esta situación, a la que se unen otros desajustes en concepto de facturas en los cajones y otros descubiertos, nos obliga a tomar decisiones que permitan que este Ayuntamiento tenga garantizada la salud económica que permita seguir prestando servicios a los vecinos, hacer las licitaciones que están en marcha y seguir haciendo inversiones que merecen los vecinos de nuestra ciudad”, ha remarcado el concejal de Hacienda, para explicar el incremento en 8 puntos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo queda en el 0,54%, siendo el único impuesto que experimenta modificaciones, quedando igual la totalidad de tasas, precios públicos y resto de impuestos.



Con respecto al IBII, se introduce como novedad la posibilidad de fraccionar su pago en tres plazos sin intereses, para aquellos contribuyentes que se acojan al Servicio Especial de Pagos (SEP). Para quienes no se acojan al SEP, se incrementa la bonificación de la última cuota a 150 euros.



También se contemplan facilidades para los aplazamientos de deuda, y no se exigirá garantía cuando ésta sea inferior a 30.000 euros (hasta ahora eran 18.000 euros).



Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la nueva normativa contempla, por primera vez, una bonificación de hasta el 95% para autónomos y microempresas que fomenten el empleo. Será una bonificación del 50% cuando contraten entre 1 y 3 trabajadores, del 75% contratando entre 4 y 6 trabajadores y del 95% cuando contraten más de 6.



En las plusvalías, se amplía del 75% al 95% la bonificación en la transmisión de vivienda habitual a descendientes, siempre que no se tengan más propiedades en el territorio español, y sin límite de renta.



La modificación de las Ordenanzas Fiscales ha salido adelante con los votos a favor del Equipo de Gobierno (9 votos PP y 4 votos VOX), y los votos en contra del PSOE y AIKE (12 votos). Por ello se han vuelto a votar todas las enmiendas presentadas, siendo tan solo dos enmiendas parciales aprobadas.



Modificación de la ordenanza de terrazas



El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara también ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de terrazas de hostelería, que había sido aprobada hace siete años, y que ahora simplifica los procedimientos administrativos y de tramitación, con el compromiso del equipo de gobierno de presentar una reforma más profunda próximamente. La propuesta ha recibido 24 votos a favor, del PP, VOX y PSOE, y una abstención, la de AIKE.



Aprobación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones



En otro punto del orden del día, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara también ha aprobado, con el voto a favor de los grupos que integran el equipo de Gobierno, la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que comenzará a funcionar el 1 de enero de 2024, con una superficie de más 718.000 metros cuadrados, que afecta sobre todos al casco histórico de la ciudad.



El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha recordado que esta es “una ordenanza que tenía que haber estado redactada desde hace mucho tiempo pero que se paralizó simple y llanamente por razones electoralistas”, y daba las gracias a los técnicos municipales que han realizado una labor titánica para elaborar y conseguir esta ordenanza.



Ha recordado que esta ordenanza contará con una moratoria de 1 año “que servirá para comunicar a nuestros vecinos el funcionamiento de la misma. Para ello, se está creando un plan muy ambicioso, informativo, que contará con información por carta, atención presencial, web municipal y a través de una aplicación para que el 1 de enero de 2025 entre en vigor ya definitivamente”.



Además, Alguacil ha explicado que el objetivo de esta ordenanza, que estuvo en consulta pública en la web municipal, es el de avanzar hacia emisiones cero, cumpliendo la normativa medio ambiental y la normativa europea al respecto, por lo que la ordenanza reguladora determina las medidas para paliar la contaminación atmosférica, consistentes en la restricción del acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes.



No obstante, se establecerán de forma automática pases para acceder a la Zona de Bajas Emisiones a los vecinos empadronados en la zona, los de los propietarios de garajes, trabajadores, propietarios de negocios, taxis, etcétera.



La propuesta fue aprobada por el Pleno por la mayoría de los concejales que integran el Equipo de Gobierno, tras rechazar una enmienda a la totalidad presentada por el grupo Aike e incorporar algunas enmiendas.



12 y 13 de septiembre Festivos locales 2024



Por último, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara también ha fijado los días 12 y 13 de septiembre como días festivos de carácter local para 2024. La propuesta fue aprobada por unanimidad.