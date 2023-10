Núñez pide a Page “valor y coherencia” para decir ante Sánchez que los votos del PSOE-CLM no servirán para un acuerdo con Puigdemont y Bildu para la amnistía

sábado 28 de octubre de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “valor, agallas y coherencia” para decir “claramente” en el Comité Federal del PSOE que los votos del socialismo castellanomanchego “no van a servir para hacer presidente a Pedro Sánchez” con un acuerdo en el que haya una amnistía y se pacte con Bildu y Puigdemont.



Así lo ha señalado durante su visita a las XVII Jornadas del Azafrán de Madridejos, junto al alcalde, Francisco López, donde ha incidido en que hasta que Page no diga “que bajo ningún concepto los votos del PSOE de Castilla-La Mancha no van a servir para pactar con Puigdemont o Bildu”, todo lo que está haciendo Page “es blanquear a Sánchez”.



Si esto no se produce, ha dicho Núñez, “los castellanomanchegos tendremos que soportar la desvergüenza de un acuerdo de estas características”.



De otro lado, el presidente del PP-CLM ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha “colaboración” con los productores de azafrán para conseguir que el producto “no se pierda” en la Comunidad Autónoma.



Así, ha incidido en que el azafrán es uno de los productos “más valiosos de Castilla-La Mancha” porque aporta “riqueza, empleo y arraigo muy importante a la tierra”, posicionando a la región “con un producto de excepcional calidad en el mundo”.



Por ello, Núñez ha defendido que “cuando tenemos la suerte de tener un producto con tanto valor añadido tiene que cuidarse, protegerse y respaldarse por parte de la Administración”.