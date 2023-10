Núñez exige valor a Page para exponer en Ferraz el sábado que la amnistía no tiene cabida en la Constitución, como declara a diario

Anima también a Page a anunciar en Ferraz que el PSOE-CLM no votará a favor de una ley de amnistía

miércoles 25 de octubre de 2023 , 19:45h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido a García-Page que tenga el valor a decir que la amnistía no tiene cabida en la Constitución el próximo sábado en el Comité Federal convocado en Ferraz, que es lo que declara a diario ante los medios de comunicación.



Así lo ha señalado Núñez en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes, donde también ha animado a García-Page a anunciar en Ferraz que el PSOE-CLM no votará a favor de una ley de amnistía, “que los representantes castellanomanchegos en el Congreso y en el Senado no apoyarán una ley de amnistía”.



“Si Page quiere tener alguna credibilidad, las palabras que hoy ha vertido en la Conferencia de Europa Press, en las que ha dicho que la amnistía no tiene cabida en la Constitución, tiene que pronunciarlas en el seno del Comité Federal el próximo sábado”, ha reclamado.



En palabras de Paco Núñez, el acuerdo de gobierno que se está planteando entre Sánchez y el comunismo de Podemos con una veintena de partidos de la extrema izquierda que componen Sumar, desde luego “no es un buen gobierno para España” y se ha mostrado también sorprendido de que Page haya anunciado esta mañana que el PSOE-CLM vaya a apoyar sin fisuras a Pedro Sánchez en este acuerdo.



Asimismo, Núñez ha recordado que esto solo viene a ratificar lo que advirtió hace unos días y es que Page ya se ha arrodillado y claudicado ante Sánchez y que está a su disposición para formar Gobierno. A pesar de que García-Page sigue mostrándose ante los medios en contra de la amnistía, el presidente del PP-CLM le ha recriminado “no tener las agallas”, ni el valor suficiente para decirlo la pasada semana en el Senado.



“Page muestra mucha cobardía en la defensa de los intereses generales de los castellanomanchegos y de nuestro país. Page guardó un silencio atronador en el Senado”, ha manifestado.



GPP-CLM sigue analizando los presupuestos generales



A su vez, Núñez ha destacado que el GPP sigue trabajando y analizando partida a partida los presupuestos generales de la Junta de Castilla-La Mancha con el fin de obtener una posición global del presupuesto que en breves días darán a conocer y para que puedan participar el municipalismo y la sociedad civil.



Cuando tengan esa posición final sobre el presupuesto comenzará el trabajo del GPP en el que tanto Sociedad Civil de C-LM, como alcaldes y alcaldesas y portavoces, conocerán la posición para poder incorporar al presupuesto aquellas cuestiones que consideren que no aparecen en el mismo y que desde ambos puntos de vista crean que deben formar parte del trabajo.



Según Núñez, el presupuesto no es fiable en sus previsiones porque no existe un gobierno en pleno derecho de su ejercicio, hay un gobierno en funciones en el país, por ello las previsiones son estimaciones de la propia autonomía “y no por lo tanto previsiones fiables que un Gobierno traslada a las CCAA para que puedan elaborar el presupuesto”.



Núñez se ha mostrado preocupado y coincide ha dicho con una reflexión que Page hacía en el desayuno informativo por la mañana, “efectivamente necesitamos un Gobierno en España y Castilla-La Mancha necesita un Gobierno”, pero ha subrayado, “no a cualquier Gobierno”.



Sobre el acuerdo de Financiación Autonómica



Por otra parte, el presidente regional del PP-CLM ha resaltado que “el cinismo de Page no tiene límites”, ya que durante su intervención de esta mañana ha pedido que haya un acuerdo nacional de Financiación Autonómica nuevo, pero con una sola mesa para negociar el acuerdo.



“El pasado jueves en las Cortes, Page votó en contra de una propuesta de resolución del PP que precisamente lo que pedía es que no haya distintas mesas a la hora de negociar la Financiación Autonómica, si no que se negocie en una sola mesa”, ha reclamado.



Núñez ha señalado que no todo vale en política y el PSOE-CLM “permanentemente dicen una cosa y hacen la contraria” lo que está perjudicando gravemente los intereses de la región y del país. “Por desgracia estamos ya muy acostumbrados a que Page entre en contradicciones para no molestar a Sánchez, para no votar en su contra y para apoyar de una u otra forma al sanchismo”, ha concluido.