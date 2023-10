Mejor control, más árboles, más plantilla, y renaturalización con el nuevo contrato de parques y jardines de Guadalajara

“Supone un salto cualitativo y cuantitativo en el servicio de parques y jardines, que redundará en beneficio de la calidad de vida de los vecinos de Guadalajara, así como del medio ambiente y del clima”, ha detallado el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, al presentar la nueva licitación.

miércoles 25 de octubre de 2023 , 19:40h

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha presentado hoy ante los medios de comunicación, el nuevo contrato de Parques y Jardines, cuyo expediente fue aprobado ayer en Junta Local de Gobierno Extraordinaria, por lo que ya va a ser licitado.



“Se trata de un contrato que supone una mejora sustancial en la calidad y la sostenibilidad del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes del municipio, así como una apuesta por la biodiversidad, la economía circular y la renaturalización de la ciudad”, ha señalado Alguacil, que además ha destacado la apuesta personal de la alcaldesa, Ana Guarinos, por lanzar este contrato que caducaba en febrero de 2023 y el intenso trabajo de los técnicos municipales, para preparar los pliegos. “una muestra más de la complicada situación contractual que ha dejado Alberto Rojo”.



“El nuevo contrato tiene una duración de cinco años y un valor estimado de 23.423.000 euros, lo que representa un incremento del 62,7% respecto al anterior contrato”, ha informado el concejal de Parques.



El pliego de prescripciones técnicas se ha redactado siguiendo los criterios más exigentes de normativa medioambiental y de economía circular vigente, así como la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica, el Plan de Infraestructura Verde. También en consecuencia con el Plan Director de Arbolado municipal, que se está redactando actualmente. Además, se ha tenido en cuenta la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad.



Las principales mejoras del nuevo contrato son las siguientes:



o El incremento de partida para reparaciones de mobiliario urbano.



o La mejora de las plataformas informáticas para el control y seguimiento del servicio.



o El control de malas hierbas, con reducción paulatina hasta eliminación del uso de herbicidas, hasta legar a uso 0.



o La promoción de la biodiversidad en zonas verdes, mediante la introducción de especies autóctonas, el fomento de la fauna auxiliar y la creación de hábitats favorables.



o El control de calidad a través de indicadores objetivos y verificables, que permitirán evaluar el grado de cumplimiento del contrato y aplicar posibles penalizaciones o incentivos.



o La realización de una campaña anual de sensibilización y concienciación medioambiental vinculada a la infraestructura verde, dirigida a la ciudadanía en general y a los centros educativos en particular.



o La planificación de formación del personal en todos los ámbitos aplicables en el mantenimiento de zonas verdes, tales como prevención de riesgos laborales, gestión ambiental, uso eficiente del agua, poda ecológica, etc.



• Incremento del personal destinado al servicio, pasando de 64 personas fijas a jornada completa a 75 personas a jornada completa. Asimismo, se amplía en un mes el periodo con personal de refuerzo para la temporada alta (del 1 de mayo al 30 de septiembre), con 22 personas adicionales.



• Renovación de toda la flota de vehículos, maquinaria y útiles del servicio.



Por otro lado, se incluyen plantaciones anuales a realizar por el adjudicatario, que no estaban contempladas en el anterior contrato. Estas plantaciones consistirán en 100 árboles, 800 unidades de arbustiva y 55.000 unidades de flor de temporada por año. Esto supone un total de 500 árboles, 4.000 arbustos y

275.000 unidades de flor de temporada durante la duración del contrato.



También ha detallado las mejoras vinculadas a la renaturalización de la zona de bajas emisiones, que consistirán en la creación de corredores verdes, la instalación de cubiertas y fachadas vegetales, la implantación de jardines verticales y la habilitación de espacios para huertos urbanos.



“Por último, se incluye la ampliación de la telegestión de zonas verdes, que consiste en la automatización centralizada de los sistemas de riego, para conseguir un ahorro de consumo de agua de hasta un 7% anual”, ha argumentado Alguacil.



“Supone un salto cualitativo y cuantitativo en el servicio de parques y jardines, que redundará en beneficio de la calidad de vida de los vecinos de Guadalajara, así como del medio ambiente y del clima. Estamos convencidos de que este contrato será un referente para otros municipios que quieran apostar por una gestión verde y sostenible de sus espacios públicos”, ha recalcado Alguacil.