Núñez critica que Page no asista al Senado a defender la unidad nacional y a posicionarse contra la amnistía y lamenta que su cobardía le haga arrodillarse ante Sánchez

jueves 19 de octubre de 2023 , 13:46h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado este jueves que Page no asista a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado a defender la unidad nacional y a posicionarse en contra de la amnistía, y ha lamentado que su cobardía le haga arrodillarse ante Sánchez.



De esta forma se ha expresado Núñez desde el Senado, donde ha señalado que “hoy era el día en el que había que defender a Castilla-La Mancha y España en el Senado”, mostrando su decepción ante la ausencia de Page en esta comisión, lo que provoca que la voz de los castellanomanchegos no sea escuchada en la Cámara Alta.



Paco Núñez ha afirmado que, la cobardía de Page ha provocado que el ‘no’ a la amnistía de Castilla-La Mancha y la defensa a la unidad nacional de la región, no esté representada en la Comisión General de Comunidades Autónomas.



El líder del PP en la región ha aseverado que “hoy Page se pliega ante Sánchez” y acepta que se pueda pactar un gobierno con independentistas y con aquellos que quieren romper España. “Luego Page dirá lo que quiera decir”, ha añadido, pero la realidad es que no ha defendido a Castilla-La Mancha ni a España en el lugar donde había que hacerlo.