El castillo de Jadraque sufre un derrumbe parcial en sus muros y se cierra al público

sábado 14 de octubre de 2023 , 11:41h

El castillo de Jadraque, conocido como castillo del Cid y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ha sufrido un derrumbe parcial en sus muros, por lo que se ha cerrado a las visitas.



El alcalde del municipio, Héctor Gregorio, ha explicado que el derrumbe se produjo hace unas semanas y lo primero que se hizo fue precintar la zona para evitar que, si hay un segundo desprendimiento, pueda afectar a alguna persona.



Ha indicado que en el derrumbe no hubo que lamentar daños personales e inmediatamente se dio parte a Patrimonio, que a los pocos días evaluó los daños y redactó el correspondiente informe.



"Por el momento hemos suspendido las visitas", ha señalado el regidor municipal, quien ha añadido que, tras conocer el informe, se está actuando "para revertir la situación lo antes posible".



El informe, ha explicado Gregorio, indica que hay actuaciones para acometer "con cierta urgencia y otras no tanto", para lo que el Consistorio "ya se está moviendo" y ha explicado que tanto la Diputación de Guadalajara como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se han mostrado dispuestas a apoyar, ya que "se trata de una inversión importante para un pequeño municipio como es Jadraque".



El castillo es de titularidad municipal y en los años 50 los propios vecinos del municipio llevaron a cabo los primeros trabajos de rehabilitación en las zonas derruidas. Más adelante, entre 2007 y 2010, y a través de las ayudas del 1,5 % Cultural, se limpiaron los alrededores del castillo y se hizo un paseo de ronda, mientras que la tercera actuación ha sido la reconstrucción del claustro del castillo este mismo año.



La parte afectada ha sido una sobre las que se actuó a mediados del siglo psado, tal y como recoge el informe, y las lluvias fueron el detonante para que se produjera el desprendimiento en esa zona, ha explicado el alcalde, quien ha precisado que el derrumbe del muro fue parcial.



El Ayuntamiento está pendiente de la aprobación, con fondos Next Generation, de un proyecto de casi dos millones de euros para la construcción de un centro de interpretación del Camino del Cid en el castillo y que, además, incluye actuaciones de consolidación en este monumento.