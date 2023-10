CSIF denuncia que las comisarías de Policía de Castilla La Mancha continúan inmersas en un absoluto caos por las constantes caídas del sistema informático

CSIF lamenta que, casi un año después, la Administración General del Estado siga sin poner solución al problema en las oficinas de expedición del DNI y del pasaporte

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 09 de octubre de 2023 , 19:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a denunciar, una vez más, la situación que sufren las doce oficinas de expedición del DNI y pasaporte de las comisarías de Policía de Castilla-La Mancha, las cuales se encuentran inmersas en un absoluto caos, a consecuencia de las constantes caídas del sistema informático. Una situación que no es nueva, pues lleva arrastrándose casi un año, y que lejos de solucionarse continúa agravándose aún más.



El sindicato lamenta que seis meses después todo siga igual y la Administración General del Estado continúe haciendo oídos sordos a las quejas que tanto funcionarios como ciudadanos les hacen llegar desde finales del año pasado, cuando conseguir una cita para renovar el DNI era, prácticamente, una misión imposible. De hecho, en algunas comisarías aún lo sigue siendo.



La paralización del sistema informático, un contratiempo que afecta a todas las comisarías de España, afecta al trabajo diario, con trabajadores que se ven obligados a interrumpir sus funciones durante un tiempo indeterminado, e incluso a veces gran parte de la mañana.



Las interrupciones, aleatorias e imprevisibles en cuanto al momento que se producen, así como a su duración, generan, a juicio de CSIF, una enorme impotencia entre los trabajadores, quienes soportan constantes reproches por parte de los ciudadanos que no pueden ser atendidos por culpa de la avería, después de esperar, en algunos casos, varias semanas para coger una cita.



“A la Administración le importa poco la ciudadanía en general y lejos de ofrecer un servicio de calidad, lo que hace es seguir sin poner solución a un problema que afecta a toda España”, apunta el responsable de CSIF Ciudad Real en la Administración General del Estado, José Canales.



A todo ello se suma también el enorme déficit de plantilla, soportado desde hace años y que, al igual que ocurre con los problemas del sistema informático, tampoco se pone solución. En este sentido, la Central Sindical critica que muchos de los puestos son cubiertos por policías nacionales, cuyas funciones no se corresponden con las de seguridad que realmente tienen asignadas.



Por todo ello, CSIF exige que se ponga solución a los problemas existentes con el sistema informático, a fin de mejorar la calidad en los servicios prestados a la ciudadanía y se cubran todas las plazas vacantes.