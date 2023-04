FS Pozo de Guadalajara cayó contragolpeado por La Celestina (6-2)

Los de la Puebla de Montalbán fueron letales en transiciones ofensivas para llevarse los tres puntos

domingo 02 de abril de 2023 , 08:15h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su penúltima salida del curso ante Futsal La Celestina (6-2). Los poceros no hicieron un mal partido en líneas generales, pero su mal arranque unido a la letalidad contraatacando de su rival les apartó de la posibilidad de puntuar.



Ya el inicio de partido marcó lo que sería el devenir del mismo. Los toledanos tras un inicio de ida y vuelta lograron marcar a los 58 segundos de juego aprovechando una contra (1-0).



Pozo no se encontraba cómodo, probó cambiando modelos defensivos, pero no encontraba la manera de frenar a un rival que era superior. A 15,32 del intermedio un desafortunado rebote fue el 2-0. Los blancos dominaban, estaba cercano el 3-0 y Pozo tuvo que pedir tiempo en el ecuador para parar el encuentro. La interrupción tuvo efectos positivos, ya que los rojillos comenzaron a defender más ordenados, robar y llegar con peligro a la meta del rival, pero sin fortuna con 2-0 acabó el primer tiempo.



Se buscó el 2-1 pero no llegó.-



En la segunda parte los poceros acabaron como en la primera, corriendo y apretando en las zonas que debían, si bien es cierto que La Celestina poco a poco iba encontrando caminos para hacer daño a los poceros. Hubo varias opciones claras para anotar el 2-1, pero no se logró y a 12,19 del final una contra letal fue el 3-0.



Los toledanos encarrilaron definitivamente el partido, y se les puso mejor al lograr el 4-0 tras una nueva contra a 8,40 de la conclusión. Los rojillos buscaron la remontada con el portero-jugador, logrando el 4-1 tras disparo de Gabi a 6,44 del final. Los locales llegaron a las 5 faltas a 5 de la conclusión, había esperanzas para los poceros que fueron cortadas de raíz tras dos perdidas de portero jugador a 4,40 y 3,31 del final, que dieron lugar al 5-1 y al 6-1. Con todo casi perdido los poceros dejaron de atacar de 5, y Driss a 27 segundos del final convirtió de forma magistral un tiro de 10 metros para dar lugar al 6-2 definitivo.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Diego, Curi, Gabi y Jorge del Moral -cinco



inicial- Driss, Juancho Carqués, Jaime, Iván Rustarazo y Alex Krasimirov.



Goleadores: Gabi y Driss.