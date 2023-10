El Alba cae ante el Levante

Un Alba valiente se vio superado por la velocidad del cuadro rival

sábado 07 de octubre de 2023 , 14:03h

El Levante UD mostró su solidez y efectividad para vencer al Albacete Balompié con un marcador de 0-2. Los goles vinieron de las botas de Fabricio y Pablo Martínez, ambos en situaciones de contragolpe.



Tras varias ocasiones de certero peligro, el Levante UD aprovechó su primera oportunidad franca, mediante una rápida contra desde campo propio, para adelantarse en el marcador.



Ese tanto enfrió el ambiente pero equipo y afición lo recalentaron. Mención aparte al calor del Belmonte. Más de 13.000 personas. Una noche de viernes. En octubre. El Alba es su gente y su gente ha decidido que este año lo va a pasar bien. Pase lo que pase. Porque así lo transmite el equipo.



Y es que antes del descanso pudo llegar el empate. Varias llegadas, algunos disparos y muchas circulaciones de bola hacían presagiar que el cuadro manchego no se iba a dejar nada en el verde.



Y así fue. Las ocasiones se acumulaba, los cambios se producían y la gente creía, en campo y grada. Pero el gol no llegó, porque todo estaba en contra. Tanto, que así llegó también el segundo tanto granota. 0-2 y jarro de agua fría que acabó de secar las opciones de puntuar para el Albacete Balompié.



Rubén Albés reconoce la falta de eficacia de su equipo ante el Levante



El técnico del Albacete Balompié, Rubén Albés, expresó su sentir sobre la actuación de su equipo, subrayando la ausencia de “eficacia en el campo rival”. Resaltó que, aunque el rival supo defenderse y contratacar, considera que el desempeño de su equipo fue similar al mostrado en sus juegos de local.



Albés detalló: “Cuando estamos acertados, el partido se inclina a nuestro favor. Sin embargo, no fuimos precisos al contener algunos contraataques y las cabalgadas de Fabricio nos causaron problemas”. En relación a una jugada protagonizada por Higinio que pudo haber inclinado la balanza, el entrenador recalcó que “aunque ciertas acciones pueden tener un impacto, hay que recordar que un partido dura 90 minutos”.



El técnico gallego admitió: “Hoy no hemos sido superiores al Levante. Ahora, nuestra mente debe estar en el próximo enfrentamiento y en obtener tres puntos más”. Finalmente, transmitió optimismo hacia la consecución de los objetivos del equipo: “Todavía contamos con un buen margen para garantizar nuestra permanencia y hay aspectos en los que podemos mejorar. Debemos continuar avanzando”.