Santiago López Pomeda rebate las declaraciones del concejal socialista Alberto Rojo a las obras previstas en las plazas de San Esteban y Prim

martes 03 de octubre de 2023

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Obras, Santiago López Pomeda, ha salido al paso de las declaraciones de Alberto Rojo en referencia a las obras previstas en las plazas de San Esteban y Prim, manifestando que “se está trabajando con celeridad y seriedad, toda vez que al llegar al ayuntamiento en el mes de junio se tuvieron que atender muchas actuaciones y servicios municipales que estaban arrinconados y a los que ha habido que dedicar todo el tiempo del mundo para llegar a dar una solución de continuidad”.



Así es el caso del servicio de autobuses, el del Estacionamiento regulado o el del mantenimiento de Parques y Jardines, entre otros.



En relación con las obras de las Plazas de San Esteban y Prim, es un proyecto que se gestiona desde la oficina técnica de proyectos europeos del Ayuntamiento, y que requiere de unos trámites especiales, como son los filtros y exigencias por parte del Ministerio para dar el visto bueno a estas obras. En concreto, no ha sido hasta el pasado 13 de septiembre, hace apenas 15 días, cuando el Ministerio perteneciente al Gobierno socialista en funciones ha dado luz verde al informe de riesgo de conflicto de intereses (MINERVA), que es el que permite convocar la mesa de contratación para abrir las ofertas recibidas, ofertas que se encontraban bloqueadas por este requisito dependiente del Ministerio.



Los plazos de la ejecución no se ven comprometidos, toda vez que Alberto Rojo ya solicitó una prórroga de dos meses, ampliación que ha pedido tambien el Equipo de Gobierno como salvaguarda del parón que el Ministerio ha tenido con el proyecto.



Para López Pomeda “el verdadero peligro es dejar el Ayuntamiento con 9 millones de desequilibrio presupuestario, sin rumbo y con estancamiento de la actividad municipal”



El concejal de Obras expresa el convencimiento de hacer las obras cuando están todos los estudios, todos los informes y todos los documentos, poniendo de ejemplo “Obras de las que ahora el Psoe reniega y pide rehacer, a los 6 meses de gastarse el dinero, como en Julían Besteiro, o en Miguel Fluiters, donde con prisas y sin cumplir los plazos, dejan otro -invento de calle verde- de la que ya estamos viendo sus carencias en cuanto a la durabilidad, limpieza y mantenimiento” ha dicho el concejal.



Santiago López Pomeda se ha mostrado contundente al expresar que “este Equipo de Gobierno no va a coger atajos ni a improvisar la actividad municipal. Obras sí, pero no de cualquier modo. De todos es sabido que en lo que a estética se refiere, el gobierno anterior nos tenía acostumbrados a utilizar lo que ellos llamaban colores vivos, pasando por encima de los criterios mínimos de diseño y estética, que un casco histórico como es el de nuestra ciudad de Guadalajara debe tener. Es decir, utilizar colores armónicos en consonancia con las características del lugar, lejos de las jardineras multicolor que daban la bienvenida a la calle mayor, -propias de una zona de costa que no de una ciudad castellana-, o el citado ejemplo de la calle Miguel Fluiters”.



La afectación a comercio y vecinos será la normal de una obra pública. Cualquier época el año supone tener que ajustar la actividad normal de esos espacios por los circunstanciales que se producen durante las obras.



"Este Equipo de Gobierno, siempre que inicia un proyecto tiene en consideración a los principales afectados, y por ello va a proponer alternativas para que el impacto de la duración de las obras sea el menor posible" concluye.