Sorpresa por los bailes sugerentes y subidos de tono del último concierto de Aitana

Aitana se encuentra iniciando la gira de su último álbum Alpha, con el que ha conseguido su mejor debut desde que se dedica a la música

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 03 de octubre de 2023 , 07:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con este proyecto, la catalana ha iniciado un nuevo universo musical mucho más eléctrico, directo y sugerente que no ha dejado a nadie indiferente.



Rodeada de camisetas rosas -color con el que la cantante pedía acudir a sus fans-, de sus padres y de Sebastián Yatra, Aitana ha convertido el imponente escenario de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia en una gran e inmensa pista de baile, apoyada en gran medida por su grupo de diez bailarines y por su escenografía.



Aitana ha dado comienzo este domingo en Valencia al alpha tour, una gira en la que la cantante presenta ante el público su tercer álbum de estudio, alpha. Con este proyecto, la catalana ha iniciado un nuevo universo musical mucho más eléctrico, directo y sugerente que no ha dejado a nadie indiferente.



Rodeada de camisetas rosas -color con el que la cantante pedía acudir a sus fans-, de sus padres y de Sebastián Yatra, Aitana ha convertido el imponente escenario de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia en una gran e inmensa pista de baile, apoyada en gran medida por su grupo de diez bailarines y por su escenografía.



Sin embargo, el elemento de mayor irreverencia del espectáculo ha sido sus movimientos de baile en la pista, exhibidos ya desde las dos primeras canciones del evento, Alpha09 y Los Ángeles, en los que la que fuera concursante de Operación Triunfo ha mostrado una imagen mucho más atrevida, provocativa y sexy que ha desatado una auténtica revolución en redes sociales.



Y es que, aunque la catalana ha logrado "hacer vivir una fiesta" a los asistentes del evento, lo cierto es que algunos internautas han cuestionado si se trata de un espectáculo adecuado para los miles de niños que siguen a la cantante.



"Aitana enseñando el kamasutra a sus niñas de 12 años", comenta un usuario a través de X (Twitter), destacando el carácter erótico y sexual impregnado en varias de las coreografías que Aitana realiza frente a niños y adolescentes que acuden junto a sus familias.



Otros usuarios, en cambio, se posicionan a favor de este cambio de rumbo de la cantante, mucho más provocativo y adulto, que le ha acercado a nuevos tipos de público. "Aitana artista, hitona, disfrutona y sirviendo c...", expresa una internauta a través de esta misma red social con el propósito de halagar a la catalana.



Ante el aluvión de críticas que ha recibido la catalana, muchos de sus seguidores han defendido el estilo de sus nuevas coreografías: "Os pido por favor que no tratéis de menospreciar su trabajo porque como deje de hacer esta coreo me mato", se lamenta un usuario en X (Twitter).



El concierto de Aitana en Valencia ha sido el primero de una larga lista de conciertos que le llevarán por distintos puntos de España en esta nueva gira. Eso sí, sus asistentes, tanto "las babys" como los que son más mayores, deben fijarse en el color con el que acudir.



De hecho, si en la ciudad del Turia -a petición de la artista- ha sido el rosa, el próximo sábado, en el Auditorio Municipal de Málaga, será el verde el que reine en la pista, mientras que en el Gran Canaria Arena de Las Palmas, el 20 de este mismo mes, será el naranja.



De blanco irán en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 12 y 13 de octubre, de azul en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 28 de octubre, de negro el 1 de noviembre en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao y de morado, finalmente, en las tres fechas del Wizink Center de Madrid los días 6 y 7 de noviembre, antes de emprender una gira por Latinoamérica.