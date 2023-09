López Pomeda pide a Alberto Rojo y al PSOE que cesen en las mentiras y en el intento de enturbiar el buen trabajo de Ana Guarinos al frente del Ayuntamiento.

lunes 11 de septiembre de 2023 , 19:34h

Santiago López Pomeda, concejal de festejos del Ayuntamiento de Guadalajara, ha pedido a Alberto Rojo y a todo el grupo socialista en el ayuntamiento de Guadalajara, que cesen en sus permanentes mentiras y en el intento de enturbiar el trabajo y la gran labor que el equipo de Ana Guarinos está realizando en el Ayuntamiento de Guadalajara.



Así, ha afirmado, que las Ferias y Fiestas de 2023 no estaban programadas ni preparadas, de hecho, desde que llegamos al Ayuntamiento hemos estado preparándolas, organizándolas y asegurando que fueran unas fiestas divertidas, alegres y seguras, seguridad por la que no velaba ni Alberto Rojo ni su entonces concejal de festejos, Sara Simón. Les ha recordado que el desfile de carrozas ni siquiera estaba presupuestado, la vía de evacuación ante una posible emergencia no existía, y los informes que certificaban la seguridad de las ubicaciones de todos y cada uno de los espectáculos y actividades brillaban por su ausencia. No tienen más que comprobarlo, pero para eso hay que trabajar un poco más de lo que los socialistas de Alberto Rojo están trabajando en el ayuntamiento, y mentir menos.



Con respecto al sistema de control de accesos a Adoratrices, es el mismo de años anteriores, con la única diferencia que este año ha llovido y en años anteriores no, lo que ha hecho que se ocasionen más daños en el parque, daños que serán inmediatamente reparados al finalizar las ferias, no como sucedía con Alberto Rojo.



También ha recordado la limpieza y el incremento de la seguridad durante estas ferias, algo que tampoco hizo el equipo de Rojo cuando gobernó, y que está a la vista de todos, a pesar de las mentiras que han intentado difundir desde que llegaron a la oposición.



También ha indicado que claro que hay actividades pensadas para tratar de minimizar las molestias y los ruidos durante las ferias, y también para las personas con capacidades especiales para fomentar la integración de los niños y niñas con trastornos como el autismo. Así, hoy lunes 11 y mañana, martes 12, entre las 19:00h y las 21:00h, se deberán apagar todos los equipos de sonido y la iluminación de las instalaciones feriales.



Del mismo modo, durante todos los días que dure la feria, se dará prioridad en las colas de espera para que no tengan que esperar más allá de lo que tarda la atracción en completar un viaje, cuando así lo acrediten sus acompañantes adultos, enseñando la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad. Algo a lo que hay que añadir el sistema de control del sonido para las atracciones de la feria, que Rojo tampoco instaló ni previó durante su mandato para las Ferias.



Santiago López Pomeda ha concluido pidiendo responsabilidad a los socialistas para que trabajen un poco más y dejen de tratar de ensuciar el nombre de su propia ciudad y el trabajo de un equipo que no ha cesado desde que llegó en arreglar todos los pufos que dejó Alberto Rojo durante sus años de gobierno.