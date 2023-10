Antonio Román: “No se puede amnistiar a quien ha cometido delitos contra la integridad de España porque es letal para nuestro estado democrático”

El diputado por Guadalajara, Román, ha recalcado que “hay otra forma de hacer política ante el chantaje constante de los independentistas” y pide a Rojo, diputado nacional socialista, “que haga caso a la mayoría y se rebele contra cualquier acuerdo que hable de amnistía y de desigualdad entre españoles”

martes 03 de octubre de 2023 , 13:16h

El diputado nacional del Partido Popular de Guadalajara, Antonio Román, se ha mostrado convencido de que “otra política es posible ante esta época convulsa que estamos viviendo” y que “hay una alternativa ante el chantaje constante que exigen los independentistas”. Y esa alternativa “es la que ha demostrado el presidente Feijóo” porque “no todo debería valer para ser presidente del Gobierno”.



En este sentido, Román ha incidido en que el presidente del Partido Popular “defiende los valores de la Transición y recuerda que lo que ha cambiado no son los independentistas sino las necesidades de Sánchez tras perder las elecciones”. Sobre esto, el diputado nacional por Guadalajara ha hecho hincapié en que “la autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía porque la amnistía por sí sola ya es un chantaje al Estado inaceptable para cualquier constitucionalista y ningún partido debería estar dispuesto a ceder ante esta exigencia”. “Es lesivo y dañino, incluso letal, para nuestro Estado democrático, porque no pueden amnistiar a quien ha cometido delitos contra la integridad del Estado español, quien ha ido en contra de la Constitución Española



Ante estas cesiones de Sánchez, Feijóo representa un proyecto “serio, fiable y responsable, basado en el programa electoral y que se construye sobre lo que nos une, en lugar de hacerlo sobre lo que nos separa”. Mientras, Sánchez “se oculta para no hablar de la amnistía y del referéndum, no puede hablar en nombre de sus votantes porque sabe que hacer lo contrario a lo que prometió es un fraude”. Por ello, Antonio Román ha dicho “respetar cualquier manifestación democrática y pacífica” y que el PP “coincide en el posicionamiento en contra de la amnistía y la autodeterminación” en relación con la manifestación del próximo 8 de octubre en Barcelona. “Cualquier socialista, incluido Sánchez y sus ministros, defendía el motivo de esta manifestación hasta hace dos meses”, ha apuntado.



El diputado nacional ha abogado por “erradicar estas actitudes de la política” y ha dicho que “debemos volver a la moderación, al diálogo y la concordia, algo que lamentablemente desdeñan aquellos que viven más cómodos en el enfrentamiento, la división y la descalificación permanente”.



Así, ha pedido al diputado nacional socialista por Guadalajara, el ex alcalde Alberto Rojo, “que haga caso a la mayoría y se rebele contra cualquier acuerdo que hable de amnistía, que hable de desigualdad entre españoles y de cesiones al chantaje de los independentistas”. “El señor Rojo sería mucho más apreciado en esta tierra si así lo hiciera” al igual que el señor Page que “dice una cosa y hace otra”.



Por su parte, la diputada regional Itziar Asenjo se ha referido al “respaldo expreso” de los cinco secretarios generales provinciales del PSOE de Castilla-La Mancha al Manifiesto en apoyo a la investidura de Pedro Sánchez que “delata que Page y el PSOE regional, una vez más, suponen una traición a los intereses de nuestra región”. Esto significa, ha dicho, que “Page y sus secretarios provinciales incluido el de Guadalajara, Pablo Bellido, eligen a Sánchez y abandonan a Castilla-La Mancha”. Bellido, ha recordado Asenjo, “que también es presidente de las Cortes donde ha prohibido que se debatan y voten asuntos nacionales”.



La diputada regional ha recordado las palabras que el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, decía el viernes en el acto del Día de la Provincia en Molina de Aragón: “En Guadalajara hay desequilibrios, pero todos nos apoyamos: esto es esencial en un momento en que hay territorios de este país que discuten esta solidaridad que acompaña la igualdad”. Es decir, ha dicho Asenjo, “Bellido decía esto el viernes y el domingo firmaba el Manifiesto diciendo lo contrario como, por otro lado, suele ser habitual en el Partido Socialista”. “Con el “sí” a Sánchez por parte del PSOE de Page se está diciendo “sí” a la amnistía de los independentistas”, ha remachado.