Cuatro años vacío...AIKE plantea soluciones para el Mercado de Abastos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 26 de septiembre de 2023 , 19:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Después de cuatro años de mandato y cuatro licitaciones desiertas con el mismo formato, Aike vuelve a proponer un cambio de mirada hacia el Mercado de Abastos para devolverle entidad y vida, que incluye la licitación individual y un puesto de dirección.



Susana Martínez, la portavoz del Grupo Municipal Aike -A Guadalajara hay que quererla-, Alejandro Moreno Yagüe, miembro del grupo político, han vuelto a poner de nuevo la mirada en el Mercado de Abastos.



“Volvemos a hablar del mercado de Abastos porque creemos que es un tema fundamental para el casco histórico y para la ciudad, tenemos un mercado rehabilitado, a estrenar, donde se llevó a cabo una gran inversión y después de cuatro años sigue con dos plantas y la campa exterior vacías, inutilizadas. Este Mercado de Abastos tiene que ser una prioridad y en ese pacto entre los dos partidos que forman Gobierno ahora mismo no parece que lo sea, siguen con las mismas indefiniciones y rodeos que llevamos escuchando años. Ha quedado desierta por cuarta vez la licitación del Mercado y no podemos seguir repitiendo los mismos errores”. Explica Susana Martínez.



Desde Aike apuestan por licitar los puestos de forma individual, para completar la oferta del Mercado, con productos no perecederos, de cercanía, incentivando el producto local. Donde quepan también los bares y la restauración, insisten desde la formación municipalista que el Mercado no está reñido con la hostelería, pero que no puede ser la única opción. Quieren promover la figura de la dirección del Mercado de Abastos para organizar eventos, ferias y convertir a este espacio de comercio y ocio. Ofreciendo soluciones a la falta de aparcamiento, utilizando la campa exterior para clientes del Mercado y recogida de pedidos, y también con la vuelta del Mercadillo a su entorno, al menos un día a la semana, señalan desde Aike.



“Antes había una figura de responsable del Mercado de Abastos, es un puesto que puede volver y redefinirse para que sea útil. A parte de la actividad diaria y propia de un mercado hay que diseñar una programación estable y coherente con charlas, mercados de la tierra, exposiciones, ferias, seminarios o talleres que convertirá el Mercado en un lugar de referencia del casco, un lugar con actividad y vida. El coste de los puestos es muy asumible, y eso puede permitir que la gente emprenda e inicie un negocio. Tenemos a entidades que saben y pueden generar actividad como es la APAG, la Escuela de Hostelería, trabajemos con estos colectivos para enriquecer la oferta y las posibilidades del Mercado.” Apunta Alejandro Moreno.