Acabada la reforma de la Ronda de San Antonio y calles adyacentes que renueva el entorno urbano del Mercado de Abastos de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha puesto en valor estas reformas ejecutadas y otras en proyecto para el casco histórico de Guadalajara, “con el compromiso de reiniciar Guadalajara tras cuatro años sin planificar apenas inversiones”.

miércoles 29 de noviembre de 2023 , 20:19h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto al concejal de Obras, Santiago López y los técnicos municipales, han procedido hoy a la recepción de las obras de la renovación integral de las calles Ronda de San Antonio, Manuel Medrano, Alvarfáñez de Minaya y Francisco de Quevedo, que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España y actuando en unos 4.300 metros cuadrados.



“Se han renovado las aceras y pasos de peatones, reparado las calzadas, mejorado la accesibilidad, mejora del alumbrado, nuevo mobiliario urbano y renovación o reparación en redes de abastecimiento y saneamiento y además se han plantado 8 árboles en sus alcorques”, ha detallado la alcaldesa de Guadalajara, que recordaba que el proyecto data de 2017, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PP “aunque haya algunas personas que se lo tratan de adjudicar y no han hecho ni el proyecto ni han buscado la financiación, solo lo han ejecutado en el último momento”.



Ana Guarinos ha explicado que con la renovación de esta zona, más la ya prevista y presupuestada para el arreglo de las aceras del entorno del Palacio del Infantado, que se presentaba la semana pasada, con dotación de 320.000 euros, que estará en marcha en primavera, “completamos esta zona, pero habrá más actuaciones en el casco histórico, ya que Guadalajara necesita muchísimas inversiones porque no había planificada prácticamente ninguna en cuatro años, por eso reiniciamos Guadalajara con proyectos ya ejecutados, otros ya redactados y otros por venir”.



En este sentido la alcaldesa anunciaba se van a acometer, en breve, en las obras en la calle Miguel de Cervantes, recordando que aún quedaría por revitalizar e impulsar "una de las joyas" que tienen Guadalajara, como es el Mercado de Abastos, “y se siguen las reuniones con los profesionales para recibir las ideas que podrían ser más viables, especialmente con el tema de la hostelería”.



Las obras de la Ronda de San Antonio han supuesto la eliminación de algunas plazas de aparcamiento, también se han habilitado otras y se seguirá evaluando para intentar adecuar los distintos espacios conforme a las necesidades de los vecinos, ha señalado Santiago López.



Cambios en el proyecto de las plazas Prim y San Esteban



El concejal de Obras también se ha referido, a preguntas de los medios, al proyecto en las emblemáticas y céntricas plazas Prim y San Esteban, y ha señalado que ahora está en fase de modificación, siguiendo las indicaciones del Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que conllevará algunos cambios, sobre todo estéticos, entre ellos, la eliminación de los colores rojizos y magentas que presentaba en infografía el anterior Equipo de Gobierno.



En este caso, la previsión es que las obras comiencen en el mes de enero "sin afecta a la campaña navideña", ha señalado.



Fuerte de San Francisco



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, también se ha pronunciado sobre los proyectos para el Fuerte de San Francisco, y ha vuelto a reclamar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que "cumpla" con la obligación de la rehabilitación de las naves del Fuerte de San Francisco porque así lo dice una sentencia y se muestra abierta a dialogar sobre proyectos para este espacio, entre los que figura la Ciudad del Cine, y urge a la rehabilitación porque "se hunde".



Así, la regidora ha recordado que se está hablando de una deuda de la Junta de 30 millones de euros para la rehabilitación del Fuerte y ha recordado que, en la reunión mantenida con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la pasada semana, sobre la Ciudad del Cine no se avanzó mucho, “porque aún no hay ningún proyecto sino un borrador de cinco folios”.