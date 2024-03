VOX decisivo para aprobar unos presupuestos "responsables y reales" para Guadalajara

Morejón: “Hemos logrado un proyecto de presupuestos responsable y real. Dejando de un lado la política de artificio del PSOE y apostando por el gasto social, la cultural sin sectarismo y la generación de empleo estable”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de marzo de 2024 , 12:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El grupo municipal de VOX ha votado de forma favorable al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Guadajara tras, “una negociación que no ha sido fácil debido en buena parte a la situación económica en la que ha dejado las arcas municipales el anterior equipo de Gobierno del partido socialista” ha señalado Víctor Morejón, portavoz de VOX en el consistorio capitalino.



En este sentido Morejón ha afeado a los socialistas que no reconozcan ese agujero que ha conducido a la subida del IBI, “una decisión que a nosotros no nos gusta pero que ha sido necesaria para frenar la generación de presupuestos irreales y ficticios que venía haciendo el PSOE”.



El portavoz de VOX ha destacado el papel decisivo de su grupo en el Gobierno Municipal y ha indicado que “junto con el PP hemos logrado un proyecto de presupuestos responsable y real. Dejando de un lado la política de artificio del PSOE y apostando por el gasto social, por la cultura sin sectarismo y la generación de empleo estable”.



VOX explica que las enmiendas presentadas por AIKE y PSOE tan muestran su desacuerdo tan sólo con “el 1% del presupuesto”





Por otro lado, Morejón ha hecho un análisis de las enmiendas presentadas por los grupos de oposición, AIKE y PSOE. En el primer caso, el portavoz de VOX ha afeado que desde AIKE se pida por un lado en la enmienda a la totalidad una minoración del gasto en personal y, “en cambio en sus enmiendas parciales piden la creación de una oficina municipal de vivienda, una oficina de suelo o la creación de una unidad de tramitación y gestión del Patrimonio Público lo que incrementaría, claramente, el gasto en personal” ha señalado el portavoz de VOX.



Además, el edil de VOX ha indicado que el grupo AIKE de la partida de la reparación del Santuario de la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara, quiere eliminar los 100.000 € presupuestados, “una cantidad con al que ustedes dotan hasta tres enmiendas diferentes. Oigan que no hay 300.000 € en esa partida, que hay 100.000 €”. Así, para VOX estos son ejemplos de la incoherencia que muestra este grupo municipal a la hora de elaborar sus propuestas.



Morejón ha lamentado que las propuestas del PSOE tan sólo estén encaminadas a “hacer el caldo a la Junta, exactamente, lo mismo que ocurría cuando Alberto Rojo era el alcalde de esta ciudad”. En este sentido el portavoz de VOX ha señalado que, “ocurre lo de lo siempre que el PSOE piensa más en el beneficio de las instituciones donde gobiernan que en el interés general”.



El portavoz de VOX ha concluido señalando que “para VOX la moderación fiscal y la bajada de la presión fiscal sigue siendo una prioridad, pero dado con el desequilibrio presupuestario que nos hemos encontrado, nos hemos visto en la obligación y en el reto de proponer unos presupuestos reparadores y equilibrados, unos presupuestos realistas y esperanzadores que den respuesta a las necesidades de los guadalajareños”.