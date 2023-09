Aumentan las voces que critican abiertamente a la dirección actual del PSOE, tras la expulsión de Nicolas Redondo por...discrepar

viernes 15 de septiembre de 2023

Aumentan las voces que critican abiertamente a la dirección actual del PSOE, tras la expulsión de Nicolas Redondo Terreros por discrepar de la amnistía que negocia su partido con Puigdemont. El PSOE ha justificado la expulsión del histórico dirigente vasco por haber despreciado a las siglas pero, no puede frenar la marejada interna de hístóricos del partido que reprochan como, la ex número dos, Elena Valenciano que "el PSOE está en manos de la derecha independentista supremacista".



La dirección del PSOE defiende y justifica la expulsión del partido de Nicolás Redondo por su "desprecio" a las siglas socialistas, una decisión que sigue provocando el rechazo de exdirigentes de esta fuerza política.



Felipe González afirma no entender esa decisión. El expresidente del Gobierno y ex secretario general socialista recordó que el padre del expulsado y ex secretario general de la UGT Nicolás Redondo convocó una huelga general siendo él presidente "y nunca se me ocurrió pensar -dijo- que eso se penalizaba con una expulsión".



También el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra criticó la expulsión de Redondo subrayando sus años como líder socialista en Euskadi "cuando ETA mataba" y poniendo en valor su trabajo en el partido.



Este viernes, el exdiputado socialista Pedro Bofill se ha mostrado "sorprendido y apenado" por la expulsión y ha dicho que él lleva en el partido 45 años y nunca se había sentido limitado en su capacidad de expresión."Soy un progresista que ha luchado por la libertad en los tiempos más difíciles y me siento apenado por el hecho de que se quiera limitar esa libertad de expresión que en otros tiempos sí conocía", ha añadido.



La exdirigente socialista Elena Flores ha comentado que "la noticia de que un partido expulse a alguien nunca es buena noticia" y ha subrayado que Redondo es mucho más que alguien que ahora es crítico con la dirección del PSOE porque tiene una trayectoria que avala su lealtad a las siglas.



El rechazo ha sido expresado igualmente por el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina."El caso de Nicolás es una barbaridad, ni siquiera han abierto un expediente. El PSOE no existe, existen unas siglas propiedad de Pedro Sánchez. Es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas", ha asegurado.



Mientras la dirección actual del PSOE y exdirigentes del partido avivan sus diferencias por este asunto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a Sánchez de "silenciar a los que se rebelan" porque no entienden que en un mes el PSOE pase de decir que la amnistía no cabe en la Constitución a sostener lo contrario cuando ni la Carta Magna ha cambiado "ni el chantaje es distinto".