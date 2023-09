Abucheos a Pedro Sánchez en la Fashion Week de Madrid : "Fuera, fuera"

viernes 15 de septiembre de 2023 , 19:13h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ser objeto de una sonora pitada y abucheos durante su visita inesperada a la Madrid Fashion Week, la cita de la moda nacional que se celebra en la capital española.



Sánchez, acompañado de su mujer Begoña Gómez, acudió al evento para presenciar el desfile del diseñador Hannibal Laguna, pero su llegada no estuvo exenta de polémica. Fue recibido con gritos de «¡Fuera, fuera!» por parte de asistentes al desfile.



No es la primera vez que le ocurre a Sánchez: en febrero de este mismo año, en la anterior edición de este certamen de moda, también fue recibido con gritos y abucheos. También se oyeron otros gritos como «¡Ponte a trabajar!» y «¡Traidor a España!».



En la jornada de este pasado jueves, Begoña Gómez también acudió al desfile de Pedro del Hierro, aunque no se registraron incidentes ni abucheos por parte del público.



En los últimos años, el equipo de Pedro Sánchez ha decidido dejar de organizar actos abiertos al público o paseos espontáneos por ciudades y pueblos ante la realidad que el presidente se encuentra por parte de la ciudadanía: abucheos y gritos.