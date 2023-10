ÉXITO TOTAL : Más de 300.000 personas claman en Barcelona CONTRA la amnistía del PSOE y la sumisión de Sánchez a Puigdemont

Sociedad Civil Catalana SUPERA las expectativas y FRACASAN los intentos socialistas y separatistas por desmovilizar a los partidarios de la unidad de España y EN CONTRA de la amnistía del PSOE

domingo 08 de octubre de 2023 , 18:25h

Según Sociedad Civil Catalana, la manifestación fue secundada por unas trescientas mil personas.



La Guardia Urbana, por su parte, aseguró que fueron más de cincuenta mil.



La manifestación de Barcelona ha sido un clamor CONTRA la amnistía del PSOE de Pedro Sánchez. Unas 300.000 personas, llegadas desde distintos puntos de España, se han concentrado en Paseo de Gracia para rechazar el «alivio penal» que el PSOE y Sumar negocian con los partidos independentistas a cambio de seguir cuatro años más en el Palacio de La Moncloa.



Los partidos participantes, PP, Vox y Ciudadanos, evitaron las pancartas partidistas y la exhibición de siglas. Tampoco se fletaron autobuses ni hubo llamamientos específicos a la militancia. Y aún así, SCC logró que se pudieran rememorar las dos grandes manifestaciones que hace seis años frenaron en seco el golpe separatista de Puigdemont y Oriol Junqueras. Fueron las exhibiciones cívicas del 8 y el 29 de octubre de 2017. Seis años después, el nervio del constitucionalismo sigue presente y en alerta en Cataluña, con mucho más vigor que el demostrado por el separatismo en sus últimas manifestaciones.



En el turno de intervenciones, la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, avanzó que el propósito del Gobierno de Sánchez es llamar a la amnistía "ley de concordia" y afirmó que responde a una "infame compra de votos para una investidura, para que unos pocos se perpetúen en el poder". Freixes denunció el supremacismo y la exclusión de los separatistas y asegura que si sale adelante la amnistía también caerá como una pieza de dominó la autodeterminación. "Queremos ser ciudadanos libres e iguales, tal como dispone la Constitución, sujetos de la vida política con todas las garantías constitucionales".



Entre los oradores que tomaron la palabra tras la manifestación contra la amnistía en Barcelona destacó el socialista Francisco Vázquez. El ex alcalde de La Coruña y también doctor en Derecho lanzó un aviso desde la tribuna y ante los miles de manifestantes a Pedro Sánchez y a su partido: si se vota y aprueba una amnistía, así como el proyecto independentista, se cometerá el "peor de los delitos".



A su juicio, lo que hay actualmente es un "contencioso" de independentistas que quieren "imponer al resto" de catalanes su "modelo de sociedad". "Hoy estamos aquí para decir que no nos engañen, saquemos la venda de los ojos: la amnistía y la autodeterminación son un capítulo más de un problema político, no un debate jurídico entre constitucionalistas".



Según Vázquez, es un "proyecto para que unos sigan en el Gobierno" y otros "avancen en sus objetivos independentistas" y que los "comunistas sumados" puedan conseguir "alterar" la "forma de Estado y derogar la Constitución". "Ya aprobamos la amnistía cuando nos reconciliamos con nuestro pasado y superamos las dos Españas que hoy nos quieren volver a imponer", añadió.



El exdiputado socialista denunció que se pretenda conceder a una amnistía a quienes hablan de "derechos" de territorio y se "olvidan" del derecho "de las personas" y a quienes convierten la educación en un "instrumento de adoctrinamiento", una frase que de las más aplaudidas por los asistentes a la manifestación.



"A los catalanes os quieren robar Cataluña", dijo Vázquez en uno de los muchos momentos en que fue aplaudido. "Hoy estamos aquí los valientes y los ofendidos que no queremos que continúe ese proyecto de destruir la España constitucional. Con la amnistía se quiere legitimar a los golpistas, se quiere deslegitimarlo a la justicia, la fuerza de la ley (…) Se quiere hacer Venezuela de España"



Vázquez, que se preguntó "qué progreso, para quiénes" traería la amnistía, pidió a los asistentes "sacarse la venda de los ojos" y aseveró que "la ética en España es cumplir esta Constitución". "¡Hemos dejado de ser la mayoría silenciosa!", exclamó llamando a que las protestas continúen. Acabó con un "¡Viva España y viva el Rey!"