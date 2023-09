Núñez reclama al gobierno socialista de Page que “se remangue y trabaje” para que el sector vitivinícola supere el momento de colapso que atraviesa en plena campaña de la vendimia

Exige a los socialistas que dejen de mirar para otro lado esperando que los problemas se resuelvan solos

jueves 14 de septiembre de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este jueves al gobierno socialista de la región, que “se remangue y trabaje intensamente” para que el sector vitivinícola supere el momento de colapso que atraviesa en plena campaña de la vendimia.



De esta forma lo ha pedido el presidente del PP en la región en una atención a medios durante su visita a la localidad de Bolaños de Calatrava, que hoy celebra el día del Cristo de la Columna. Desde allí, Núñez ha llamado la atención sobre el momento que vive la región durante esta campaña de vendimia que está siendo complicada, una situación que, según ha relatado, ha podido compartir y contrastar con diversos presidentes de denominaciones de origen, con presidentes de cooperativas de toda la región, con bodegueros y con decenas de agricultores que, durante los últimos días, le han trasladado su preocupación.



Paco Núñez ha hecho referencia al denominador común que ha encontrado en esas conversaciones, que no es otro que la preocupación del sector vitivinícola ante una campaña en la que se prevé menos uva, que arranca con mucho vino sin vender y almacenado en depósitos y que está llevando al sector al borde del colapso. Una situación que, como ha detallado el responsable del PP-CLM, necesita de la intervención del gobierno regional de manera urgente.



Así, Núñez ha exigido al gobierno regional “que deje de mirar para otro lado” y deje de pensar que, cuando hay problemas, sin actuar, ya se solucionarán solos o será la gente la que saque adelante la solución. “El gobierno tiene que mediar y acompañar a quienes tienen problemas” ha aseverado. Es por eso que ha reiterado la necesidad de que el gobierno acompañe al sector del vino ya que viven un momento complicado debido a la incertidumbre que provoca la PAC, la sequía, y la dificultad añadida de los precios que hace que las explotaciones no sean rentables.



Ha concluido asegurando que el vino, además de un elemento fundamental para la sociología regional, es un elemento clave para la economía de Castilla-La Mancha, por lo que requiere de toda la atención de la Junta, de su ayuda y de las garantías necesarias para que salga adelante.



Apoyo al trabajo de Miguel Ángel Valverde



En otro orden de cosas, Núñez, que ha participado por primera vez en la festividad del Cristo de la Columna de Bolaños de Calatrava tras intentarlo previamente hasta en dos ocasiones, ha mostrado la “suerte” que tiene la provincia de Ciudad Real al contar con un presidente de Diputación Provincial como Miguel Ángel Valverde, que a su vez es alcalde de la localidad de Bolaños.



El presidente de los populares en la región ha querido poner de relevancia “el talante el trabajo, el rigor, la seriedad, la gestión y la preocupación por los pueblos de la región” de Valverde, algo que, en palabras de Núñez “hacía tiempo que no veíamos”, y se ha referido a un hombre “entregado a su gente, a su provincia y a su pueblo”, decidido a sacar adelante cualquier propuesta que haga avanzar a Bolaños o a Ciudad Real.



Por ello, Núñez ha concluido mostrando su orgullo y su satisfacción por el trabajo de Valverde, al que ha felicitado por sus primeros pasos y su “gran trabajo” al frente de la Diputación Provincial de Ciudad Real.