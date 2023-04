Numerosos cargos del PSOE y amigos de Page ven peligrar sus puestos de trabajo y perder su jornalillo ante la MAYORIA ABSOLUTA del PP y VOX en CLM

Según DatosRTVE, Page pierde Castilla La Mancha y PP y VOX consiguen la MAYORÍA ABSOLUTA

El socialista García-Page perdería tres escaños y se quedaría sin los 17 que suponen la mayoría absoluta

lunes 24 de abril de 2023 , 08:17h

El PSOE perdería la mayoría absoluta en CLM, al quedarse con 16 de los 33 escaños que se reparten si hoy se celebraran los comicios autonómicos, mientras que el PP y Vox sumarían justo la cifra de 17 diputados que abriría la puerta de la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, según las estimaciones de los sondeos realizados por ahora y que recoge el promedio de encuestas de DatosRTVE.



Page, perdería tres de los 19 escaños que ahora tiene, mientras que el Partido Popular pasaría de diez a 14 diputados en unas Cortes de las que saldría Ciudadanos -que perdería sus cuatro escaños- y en las que entraría por primera vez VOX con tres asientos que serían clave para que el candidato del PP, Paco Núñez, se convirtiera en nuevo presidente de Castilla-La Mancha.



Unidas Podemos, según los sondeos, NO conseguiría volver a las Cortes regionales, donde solo ha tenido representación una legislatura. Fue tras las elecciones de 2015, cuando aún ganando las elecciones el PP, su voto fue decisivo para que Page pudiera gobernar en coalición con Podemos.



LOS DIPUTADOS DEL PSOE DE CLM VOTARON A FAVOR DE LA LEY DEL SOLO SI ES SI.-



La mala gestión que el Gobierno de Page hizo de la pandemia de coronavirus, con furibundos ataques a los médicos, sigue en la retina del electorado de Castilla-La Mancha. Un descrédito, también granjeado entre los profesores, que el presidente de la Junta no está consiguiendo revertir pese a su falso alejamiento de Sánchez en materias como los indultos, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación o la ley del sólo sí es sí que está excarcelando a violadores. Cuestiones todas ellas que sus diputados votaron favorablemente.



«Dos que votan lo mismo son lo mismo y cada vez que Sánchez pone encima de la mesa una votación, el PSOE de Castilla-La Mancha vota con el PSOE nacional», recordó Núñez este jueves en un acto público en Puertollano (Ciudad Real) junto al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz.



El presidente regional de los populares también destacó que el PP «es la única esperanza de seriedad y rigor de gestión para llevar a Castilla-La Mancha y a Puertollano hacia un futuro de transformación, dinamismo y vanguardia».