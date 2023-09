Tres detenidos y dos heridos por una reyerta con machetes en Vallecas

jueves 14 de septiembre de 2023

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a tres personas por participar en una reyerta en el distrito de Puente de Vallecas, en la que resultaron heridos dos hombres y en la que se emplearon un machete de grandes dimensiones, un bate de béisbol y unos "nunchakus".



La pelea callejera tuvo lugar el pasado domingo hacia las 20:00 horas en la calle Cabo de Tarifa, donde los agentes municipales acudieron tras recibir el aviso desde su emisora.



Resguardados en un portal encontraron a dos personas, un joven de 19 años que sangraba por la boca y que fue trasladado al hospital por una posible fractura de nariz, y a un hombre de 70 años con diversos traumatismos y arañazos.



Tras informar a los agentes de que sus agresores vivían en la misma calle, los policías acudieron a la dirección facilitada, donde localizaron a una mujer que relató que había participado en la pelea con el único fin de separar a los implicados, entre ellos su pareja que había huido del lugar dado que tenía una orden de alejamiento de otra mujer, víctima de violencia machista y que residía en las inmediaciones.



Posteriormente, este hombre fue detenido al determinar que había quebrantado la orden de alejamiento, ya que se encontraba a unos 250 metros de la vivienda de su expareja.



No obstante, la mujer aseguró que su pareja no había agredido a los dos heridos, si no que había sido el novio de su hija, quien también se personó en el lugar.



El joven indicó que, tras ser amenazado por el chico de 19 años con el machete y los “nunchakus”, y con el fin de defenderse, le pegó un puñetazo en la cara y agredió a su acompañante de 70 años.



Tras ello, le robó las armas, las escondió detrás de un arbusto y finalmente las entregó a los agentes.Los dos jóvenes fueron detenidos por participar en la pelea, mientras que el hombre adulto quedó en libertad.