El rapero español Quevedo anuncia por sorpresa un concierto gratuito este jueves en Madrid

jueves 14 de septiembre de 2023

El rapero español Quevedo ha anunciado de forma inesperada la celebración este jueves de un concierto gratuito en la sala La Riviera de Madrid en el que estará acompañado por su compañero de profesión Saiko.



Para asistir es necesario adquirir los pases a partir de las 21 horas de este miércoles en un enlace de la distribuidora SeeTickets.



La sorpresa, desvelada a través de sus redes sociales a 24 horas del evento, es parte de la campaña de promoción del último tema que ha unido a ambos artistas, "Buenas", que verá la luz "próximamente", según ha confirmado su oficina de prensa.



De hecho, dentro de la misma campaña ya pueden observarse diferentes lonas en edificios repartidos por todo Madrid en las que puede leerse: "Buenas, no quisiera molestar, pero... ¿cuándo sale 'Buenas'?".



No es la primera vez que el rapero canario tiene este tipo de atenciones con sus seguidores, lo que redunda en su promoción. El pasado mes de julio, por ejemplo, anunció con poco más de un día de antelación la celebración de un concierto benéfico en Las Palmas de Gran Canaria con entradas a solo un euro.



Quevedo es actualmente uno de las figuras más pujantes de la industria musical española. Su sencillo previo, "Columbia", marcó el "récord" de reproducciones en Spotify España en 24 horas. El tema, que se mantiene en la primera posición de escuchas de esta plataforma, ha sido además la canción de este verano en el país.



Nacido en Madrid en 2001, pero criado en Las Palmas de Gran Canaria desde los 5 años, este artista de voz ronca, cuyo nombre ya sale antes que el del poeta del siglo de Oro en Google cuando se escribe Quevedo, se dio a conocer en la escena urbana en 2020 y ha ido aumentando progresivamente su fama gracias a temas como "No me digas nada", "Ahora y Siempre" o "Sin señal".



Su tema "Bzrp Sessions vol. 52", más conocido como "Quédate" y firmado junto al rapero argentino Bizarrap, conquistó durante 7 semanas de 2022 el número 1 mundial de Spotify y se convirtió así en el artista español que más tiempo ha liderado esa lista, posicionando la canción como la séptima más escuchada de aquel año.



Otras cifras avalan el éxito del rapero grancanario: "Donde quiero estar" (2023), su primer álbum, fue reproducido 10,92 millones de veces en Spotify el día de su lanzamiento, el pasado 20 de enero, lo que supone el registro más alto conseguido hasta la fecha por un artista español en esa plataforma, por encima de "Motomami" de Rosalía.