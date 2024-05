Madrid se prepara recibir a Taylor Swift

"Me he dejado los ahorros", "es una sacadineros"... comprar merchandising de Taylor Swift mientras se hace cola para el concierto

martes 28 de mayo de 2024 , 20:28h

A tan sólo un día para el primero de los dos conciertos que va a dar en Madrid Taylor Swift, cientos de fans de la cantante estadounidense ya hacen cola para entrar los primeros y coger los mejores lugares junto al escenario. "Me he gastado cerca de 600 euros y merece la pena", ha reconocido alguno de ellos.



Provistos de sillas de playa y provisiones para aguantar, el número de fans que esperan va aumentando según pasan las horas. Y, mientras esperan, compran merchandising en la tienda oficial del Bernabéu que se ha reconvertido en la tienda oficial de Taylor Swift y contribuyen a engrosar las arcas de Swift.



Música y negocio se funden por donde pasa la cantante de Pensilvania. "Merece la pena", dicen, aunque también reconocen la habilidad de Taylor Swift para hacer dinero: "la tía es una sacadineros", dice una fan, "me he gastado los ahorros", añade otra. Otro de los fans reconoce que ya se ha gastado mucho dinero pero dice que va a ir a comprar más.



Los conciertos de la cantante contarán con dos 'fanzone' y zonas de merchandising, con un aforo cada día que se prevé que supere las 60.000 personas dentro de la etapa europea de su gira 'The Eras Tour'.



El paso de la artista estadounidense Taylor Swift por Madrid en sus dos conciertos de 'The Eras Tour' el 29 y 30 de mayo ya está generando impacto económico en la ciudad.Concretamente, los viajes en tren desde ciudades españolas a Madrid se han triplicado y los hosteleros madrileños han estimado un impacto cercano a los 20 millones de euros en establecimientos de alojamiento, restauración y ocio.



El dispositivo policial por la llegada de Taylor Swift va tomando forma. Tanto Policía Nacional como Policía Municipal desplegarán sus respectivos operativos. En lo que respecta a los primeros, fuentes del Cuerpo nacional confirmaron a LA RAZÓN que se hará cargo del dispositivo la Unidad de Brigada Provincial, lo que incluirá, entre otras divisiones, la Brigada Canina, la de Caballería, la relativa al subsuelo y la de drones. Todo ello, añadieron, con un "centro de coordinación" en el mismo estadio Santiago Bernabéu, con 200 agentes.



Por parte del Ayuntamiento de Madrid, fuentes del Consistorio señalaron que trabajarán en la zona "más de 200 funcionarios municipales diarios". En este refuerzo formarán parte policías de distrito, diversos grupos de UCES, equipos de drones, la sección canina y la Unidad de Servicios Especiales. En lo que respecta a UCES, se trata de las siglas de las Unidades Centrales de Seguridad. Supone una división recuperada por Cibeles el pasado mandato, especializada en seguridad ciudadana y situaciones de alerta, y a la cual se le ha dotado de más recursos y atribuciones. De hecho, han participado en desahucios conflictivos, como los de La Ingobernable, La Dragona y La Quimera.



Los Cuerpos policiales prestarán atención al Hotel Villa Magna, situado en el número 22 del Paseo de la Castellana, donde se va a hospedar la artista. De hecho, se desplegarán patrullas de escolta para vigilar que no haya ningún problema en su llegada y partida de Madrid. Como ha podido confirmar este diario, el acompañamiento del hotel al estadio será a cargo de Policía Municipal, mientras que el acompañamiento del aeropuerto al hotel correrá por parte de la Nacional.



La llegada está prevista para este miércoles, a las 14:30 horas en Barajas junto a todos su equipo, entre los que se incluyen médicos y seguridad privada.



La Policía estará atenta a los movimientos que la cantante realice por la capital o ciudades aledañas y estará vigilante a las concentraciones y fiestas post-conciertos que se organicen en Madrid, habida cuenta de la cantidad de personas, que desde diferentes puntos de España y del extranjero se han desplazado a la capital.