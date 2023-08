Mejores lugares para disfrutar de la lluvia de estrellas en Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 10 de agosto de 2023 , 18:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Las Perseidas 2023 llegan con un impresionante espectáculo de lluvia de estrellas que podrá disfrutarse desde múltiples puntos de la Comunidad de Madrid.



Las estrellas fugaces viajan por el cielo nocturno desde mediados de julio y hasta el 24 de agosto, pero su momento de mayor intensidad será este próximo fin de semana.



¿Por qué se produce la lluvia de estrellas en esta fecha?



El cometa Swift-Tuttle es el responsable de este espectáculo astronómico, dejando escombros que crean la lluvia de meteoros, conocida como las Perseidas.



El cometa deja tras de sí un rastro de pequeños fragmentos de hielo y roca mientras orbita. Anualmente, cuando la Tierra cruza esta región en su órbita, los fragmentos ingresan a nuestra atmósfera como meteoroides y se desintegran, generando una brillante estela popularmente conocida como estrella fugaz.



¿Cuándo es el mejor momento para verlas?



En la noche del 12 al 13 de agosto, los observadores del hemisferio norte tendrán la oportunidad de ver más de 50 meteoros por hora, la lluvia de estrellas más intensa y luminosa del año. Además, en esta ocasión la luna no interferirá, lo que promete una visión despejada de las estrellas fugaces.



Para una experiencia óptima, lo mejor es buscar un cielo oscuro lejos de masivas luces urbanas. Sin embargo, también existen lugares recomendados para verlas dentro de la ciudad. La fiesta de estrellas comienza desde la tarde del 12 de agosto hasta la mañana del 13 de agosto. No te lo pierdas y prepárate para el espectáculo con esta guía.



Según el astrofísico Fernando Jáuregui, no es necesario llevar ningún instrumento óptico, ni telescopio, ni prismáticos, ni nada que limite el campo de visión, porque pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar del cielo. Por tanto, lo mejor es tumbarse boca arriba, buscar un sitio que sea cómodo.



El director del planetario de Madrid, Telmo Fernández, afirma que “las mejores condiciones se dan cuando hay una oscuridad total, despejado y la luna no deslumbre. Y está en fase decreciente, con lo cual saldrá muy tarde por la noche”. Un consejo “importante” es que no necesariamente la noche del sábado 12 de agosto, sino que en las noches previas y posteriores también se pueden observar con cierta abundancia.



Jáuregui enfatiza también la importancia de buscar un sitio con poca contaminación lumínica con el fondo del cielo lo más oscuro posible y no utilizar las linternas de los móviles, porque de alguna manera la luz blanca nos contrae la pupila. Y por eso "nuestra visión nocturna deja de estar adaptada y no veremos las estrellas fugaces".



Madrid ofrece una gran variedad de lugares para disfrutar de este evento astronómico. Esta es una lista de sitios 'top', tanto cerca del centro de Madrid como alejados, hacia la sierra de Guadarrama.



Templo de Debod: Para aquellos que deseen ver las estrellas desde el centro de Madrid, podrán hacerlo junto al templo



Planetario de Madrid y Parque Tierno Galván: Si buscas una experiencia astronómica completa, el Planetario ofrece exposiciones y encuentros de observación. Es un lugar frecuentado por la Agrupación Astronómica de Madrid para observar la luna y las estrellas durante el verano.



Cerro del Tío Pío (o Parque de las Siete Tetas): Al sureste de la ciudad, en el distrito de Puente de Vallecas, muy cercano al distrito de Moratalaz, se encuentra este mirador con extensas praderas y, para muchos, las mejores vistas de Madrid.



Sierra Hoyo de Manzanares: Con una vista despejada, este lugar evita la contaminación lumínica y brinda un paraje propicio para admirar las estrellas. El entorno natural de la localidad es visitado para contemplar la inmensidad del cielo nocturno. De hecho,



Pantano de San Juan: En el pantano, los visitantes podrán pasar la tarde previa a la noche de Perseidas o hacer una ruta, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Eso sí, en este tipo de ubicaciones, los aparcamientos cierran por la noche y se recomienda estar pendiente de los horarios del transporte público y los accesos.



Robledo de Chavela: Rodeado de naturaleza, este pueblo es un destino conocido por los amantes de las estrellas y recomendado para disfrutar del espectáculo celeste de agosto. Además, alberga el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid de la NASA y allí disponen de equipos de última generación para ver las estrellas en casi todas las épocas del año.



Buitrago de Lozoya: Este m74 kilómetros de la capital, permitirá a los visitantes



Casa de Campo: Otra opción es acudir al espacio verde más grande de España y Europa, ya que también puede ser un lugar para observar las Perseidas en un entorno lejos de las luces urbanas.



Mirador de las Vistillas: Aunque la contaminación lumínica puede dificultar la visibilidad, este mirador en el barrio de La Latina ofrece otra opción para observar las Perseidas desde la ciudad.



Tras las Perseidas, llegan las Oriónidas 2023, del 2 de octubre al 7 de noviembre, son meteoros de intensidad media con una THZ de 20 meteoros/h. El pico será el 22 de octubre.



Las Leónidas 2023, del 6 al 30 de noviembre, suelen ser de intensidad media, pero cada 33 años alcanzan hasta 100 meteoros/h. El último gran pico fue en 2001 y el próximo será en 2034. El pico de 2023 será el 17 de noviembre.



Las Gemínidas 2023, del 4 al 17 de diciembre, son consideradas la reina de las lluvias con una THZ de 150 meteoros/h. La noche más activa es la del 14 al 15 y el pico está previsto para el 14 de diciembre.