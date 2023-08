El Deportivo Guadalajara sigue progresando adecuadamente en la pretemporada (1-2)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 10 de agosto de 2023 , 20:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Dépor consiguió en la mañana de hoy una nueva victoria ante el C.D. Móstoles U.R.J.C. en su tercer test de pretemporada. Con este triunfo, los de Ónega acumulan dos victorias y un empate en su puesta a punto antes de arrancar la temporada el primer fin de semana de septiembre ante la U.D. Sanse.



El técnico de Bolaños de Calatrava alineó dos onces diferentes en cada parte en su constante filosofía de dar oportunidades a todos en la pretemporada para estar en igualdad de condiciones. Empezó con Vitolo, Ablanque, Richi Povedano, Richi Souza, Fran Santano, Nicolás, Sergio Marcos, Fran Bellido, Iván del Olmo, Álex Rojas y Barragán.



Arrancó el partido en el césped natural de ‘El Soto’ y las ocasiones en los primeros minutos brillaban por su ausencia. Un partido táctico por parte de ambos conjuntos hasta que en el 13’ el canterano Richi Povedano tuvo la primera tras un gran pase entre líneas del alcarreño Sergio Marcos que permitía estar en una buena posición de remate al jugador morado, pero no pudo finalizar bien la jugada al aparecer una nube de piernas del conjunto madrileño para evitar el remate. Avisaba el Dépor.



Pasaban los minutos en esta primera mitad y, pese a no haber ocasiones del todo claras, el equipo rival no terminaba de llegar del todo con claridad gracias a la fortaleza defensiva de los morados. De igual manera, tampoco había ocasiones claras para el equipo alcarreño. En la constante presión del cuadro morado, sonó la flauta y una vez reanudado el juego por la pausa de hidratación, Richi Povedano hizo el 0-1. El canterano aprovechó un rechace de su propio disparo y remató a placer para inaugurar el marcador antes de irse los jugadores a vestuarios.



En la segunda parte, los morados -hoy de azul oscuro- salieron con Álex Herrero, Sergi Segura, Ablanque, Gerar, Iván Moreno, Riveiro, Nanclares, Cheki, Cruz, Darío y Pineda.



La primera clara de este segundo tiempo la provocó Pineda, quien estuvo muy activo durante su participación, llegando hasta línea de fondo con centros o provocando córners a favor del cuadro deportivista. También el conjunto azul -hoy de rojo con su equipación de entrenamiento- se animaba a probar suerte con balones al área. El partido se empezaba a romper por parte de ambos conjuntos y en una jugada local llegaba la contra morada que a punto estuvo de conectar Nanclares con Pineda.



En el 75’ los madrileños hacían las tablas en el marcador con una jugada que no consigue la defensa alcarreña sacar del todo bien y con la fortuna que su cabezazo da en el larguero y se le queda a placer a Leitón y donde Javi Corral, que disputaba sus primeros minutos esta temporada, no pudo llegar a detener el esférico.



Lo mejor fue la reacción de los de Ónega, y es que a falta de menos de diez minutos para el final, el equipo consiguió empatar de estrategia gracias a un golazo de Gerar que venía previamente de un larguerazo de Jesús Cruz, que por poco no consiguió meter el gol que daría la victoria al Deportivo en su tercer test de pretemporada.



Finalizó así el tercer test de pretemporada con sensaciones más que positivas antes de visitar este sábado al C.D. Quintanar en los cuartos de final en el debut del equipo en el Trofeo #CLMEnJuego/JCCM (20:00h, CMMPlay)