El Dépor se desquita ante el Coria con una goleada (4-0)

miércoles 25 de enero de 2023 , 16:32h

El Deportivo Guadalajara comenzó por todo lo alto la segunda vuelta con su mayor goleada de la temporada, un 4-0 frente al C.D. Coria en el Pedro Escartín. Los morados salieron a comerse el césped y se pusieron pronto en ventaja con un golazo de Stevens desde la frontal. Después, Fran Santano cerró una primera parte de ensueño con un doblete, y ya en la segunda parte, Darío García redondeó el marcador desde el punto de penalti.



Los once elegidos por Gonzalo Ónega recordaron bastante al equipo de la temporada pasada, con nueve de los jugadores de la pasada temporada sobre el césped, a los que se sumaron Samu Pérez y Nanclares. Desde el primer minuto el Dépor salió a por todas, ganando las segundas jugadas y pronto eso le dio rédito. En la primera jugada del partido, Ablanque golpeó en largo y el equipo peleó cada balón dividido hasta que la pelota terminó en los pies de Sergi Segura en el costado izquierdo del área. El lateral colgó un centro que, tras ser repelido en el primer palo, le quedó a Stevens en la frontal para que, tras un control con el pecho, el jugador deportivista enganchase una volea inapelable a la escuadra.



Espoleados por el tanto inicial, los morados continuaron volcando el campo hacia la portería rival, y el propio Stevens pudo hacer un doblete cuando el partido todavía marchaba por el minuto tres, en una ocasión doble entre él y Fran Santano. Precisamente fue un preludio de lo que ocurriría poco después con el delantero madrileño. Iván Moreno encaró en la banda derecha y puso un centro con mucho arco al corazón del área, donde Santano cabeceó un balón que golpeó en la parte interior del palo y se metió al fondo de la portería, desde donde lo sacó rápidamente el portero visitante, aunque sin poder evitar que entrara dentro de la portería, situación que percibió el colegiado para pitar gol.



Con 2-0 en el minuto cuatro, el Coria espabiló y dio un paso adelante, acercándose más a la portería de Samu Pérez. Sin embargo, su mejor ocasión no llegó de un gran ataque, sino de un error de Iván Moreno en un pase hacia su portero que cortó Jorge Canillas. Cuando el delantero cauriense se marchaba en el uno contra uno, Javier Ablanque fue capaz de acudir a salvar a su equipo con un espectacular esprint para mandar el balón a saque de esquina.



El Dépor le retomó el pulso al partido, y Fran Santano dispuso de otra ocasión clarísima tras un centro desde la izquierda que remató desde el área pequeña, pero que no llegó a coger portería por poco. A los 20 minutos pudo hacer el tercero de nuevo el conjunto alcarreño en una jugada que, debido a que el viento frenó la pelota de manera impredecible, le quedó a Iván Moreno para hacer una volea dentro del área que se marchó por arriba. Otra ocasión llegó de falta directa a través de un centrochut de Cheki que cabeceó un defensa para despejar cuando iba a la portería, y ya en el tramo final de la primera parte llegó el tercero.



Iván Moreno cogió el balón en el costado derecho, se marchó en velocidad de dos jugadores visitantes y colocó un preciso pase de la muerte a la frontal del área pequeña, donde Fran Santano apareció solo para enviar la pelota al fondo de la red y conseguir su doblete. Segundo gol del madrileño y segunda asistencia del malagueño para completar una primera parte de ensueño.



Tras el paso por vestuarios, el Dépor volvió a salir en tromba y en esta ocasión fue Toni Varea quien salvó a los suyos por dos veces, primero a un remate de Fran Santano tras un saque de esquina y después mandando a corner un gran disparo de Cheki desde la frontal. Poco después, en una internada por la banda izquierda de Sergi Segura, el lateral fue zancadilleado dentro del área y el árbitro no dudó en señalar el punto de penalti. Darío García, con una gran sangre fría, mandó el balón al fondo de la red y cerró así la cuenta goleadora de un gran partido de fútbol por parte del Dépor.



Comenzó entonces un carrusel de cambios en el que Gonzalo Ónega dio entrada a Cruz, Chupi y Pablo Zotes del tirón, mientras que el Coria también apostó por otro triple cambio. El susto llegó a los 70 minutos, cuando Javier Ablanque, tras un corte providencial a un delantero rival, se lesionó de su tobillo derecho y tuvo que abandonar el terreno de juego sin poder apoyarlo, dando entrada a Richi Souza. El capitán morado vio la tarjeta amarilla por protestar desde el banquillo que le hará cumplir ciclo de amonestaciones en la próxima jornada, por lo que será baja.



El Dépor siguió atacando la portería rival, pero a pesar del buen partido de jugadores como Pablo Jiménez o Pablo Zotes, no llegó a materializar ninguna de sus ocasiones. En el tramo final, Chupi fue expulsado por roja directa al golpear en el rostro de un rival con el brazo tras recibir una falta, y el Coria dispuso de su mejor ocasión, con un remate de su delantero que paró Samu Pérez en una gran acción de reflejos.



Al final, gran victoria del Dépor, que disipa de un plumazo las dudas de los últimos partidos con una gran goleada, la mayor de la temporada, que sirve para arrancar con buen pie la segunda vuelta. Ahora los morados volverán a Extremadura, donde tendrán que visitar el complicado campo de la U.D. Montijo.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Gerar, Ablanque (Richi Souza, 71′), Sergi Segura; Darío García (Cruz, 65′), Cheki, Iván Riveiro (Pablo Jiménez, 77′); Nanclares (Chupi, 65′), Iván Moreno (Pablo Zotes, 65′) y Fran Santano.



C.D. Coria: Toni Varea; Cera, Mahillo (Pedro Melli, 67′), Alexander, Joserra; Alejandro, Sergio Gómez (Pablo, 67′), Alberto Bernardo (Dani Mori, 77′), Traver, Santi Luque; Jorge Canillas (Adri Mercandal, 67′)



Árbitro: J. L. Dávila Fernández (Comité Gallego). Amonestó a Darío García (37′), Nanclares (58′), Ablanque (83′) y Stevens (87′) del C.D. Guadalajara y a Sergio Gómez (29′) del C.D. Coria. Expulsó a Chupi (88′) del C.D. Guadalajara.



Goles: 1-0, Stevens, minuto 6; 2-0, Fran Santano, minuto 12; 3-0, Fran Santano, minuto 42; 4-0, Darío García p., minuto 64.