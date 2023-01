El Dépor domina pero no pasa del empate contra el Don Benito (0-0)

martes 17 de enero de 2023 , 10:27h

El Deportivo Guadalajara no pasó del empate en el último partido de la primera vuelta, celebrado en el Pedro Escartín. A pesar de dominar el partido y de tener la mayoría de las ocasiones, los morados no fueron capaces de materializar ninguna de sus ocasiones y sumaron así su segundo empate a cero consecutivo en casa. Sergi Segura sí que consiguió marcar en el tramo final de la primera parte, pero su tanto fue anulado por una supuesta falta de Fran Santano.



El once inicial de Gonzalo Ónega presentó novedades en todas las líneas, con Gerar y Ablanque regresando al centro de la zaga, Darío García en la sala de máquinas tras su sanción, y un ataque formado por Fran Santano e Iván Moreno, que se complementaron muy bien y cuajaron un gran partido a pesar de no tener fortuna de cara a portería. El Dépor se hizo con el balón desde el primer momento, comenzando una dinámica de partido que terminó siendo constante y que alternaba ataques posicionales alcarreños con intentos verticales de contragolpe por parte del equipo visitante, que se mostró muy disciplinado.



Iván Moreno cayendo al costado derecho fue un martillo pilón, desbordando y ganando la línea de fondo en diferentes ocasiones, buscando siempre la llegada de algún jugador en el área. Fran Santano dispuso de varias, pero siempre se encontraba rodeado de la superpoblada defensa extremeña. Las jugadas pasaban por una gran colección de pases en situaciones ofensivas, con prácticamente todos los jugadores interviniendo. Sergio Nanclares, con su presión agresiva, fue otro arma importante para un Dépor que buscó el gol por todos los medios.



Darío García pudo hacer el primero con un disparo desde la frontal, pero la defensa bloqueó su intento, y con el paso de los minutos la ansiedad crecía a medida que las ocasiones se fallaban. El Don Benito apenas se acercó a la portería de Samu Pérez en el primer tiempo, reduciendo su peligro a una falta lejana colgada al área en la cuál remató uno de sus centrales a gol, pero en una posición clara de fuera de juego.



En los últimos minutos de la primera parte, el Dépor consiguió el ansiado gol, pero fue anulado por falta. En un centro colgado por Stevens desde la derecha, Fran Santano ganó la partida a su par y sirvió con la testa a la llegada desde atrás de Sergi Segura, que dispuso prácticamente de un penalti con la cabeza, teniendo tiempo para seleccionar dónde la quería colocar y enviando el balón al fondo de la red. Sin embargo, el colegiado invalidó el tanto por una supuesta falta del delantero deportivista a la hora de cuerpear en el área.



La segunda parte fue igual que la primera, con el Dépor completamente volcado y el Don Benito, muy voluntarioso, defendiendo su área de manera encomiable y consiguiendo salir imbatidos. Gonzalo Ónega trató de desatascar el partido con un cambio de sistema dando entrada a Iván Riveiro en lugar de Dani Gallardo, y apostando después por Tellechea, Chupi y Pablo Jiménez como soluciones ofensivas, aunque el gol no llegó.



Las mejores ocasiones para los morados llegaron en torno al ecuador de la segunda mitad. La primera fue un disparo desde la frontal del área de Darío García que el portero visitante, Sebas Gil, tuvo que despejar a corner con una intervención de muchos reflejos. Pocos minutos después, Fran Santano consiguió conectar un cabezazo que se colaba a gol pegado al larguero, pero que de nuevo el guardameta del conjunto extremeño consiguió sacar a saque de esquina in extremis.



Finalmente el Dépor no logró el gol y el partido concluyó con un empate a cero que sabe a poco para el equipo morado, que termina la primera vuelta de manera muy irregular. El próximo compromiso volverá a ser en el Pedro Escartín y contra un equipo extremeño, en este caso el C.D. Coria.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Dani Gallardo (Iván Riveiro, 61′), Ablanque, Gerar, Sergi Segura; Darío García, Nanclares (Pablo Jiménez, 75′), Cheki (Chupi, 81′); Iván Moreno y Fran Santano (Tellechea, 75′).



C.D. Don Benito: Sebas Gil; Josué, Trinidad, Rafa Ortiz, Lolo Pavón, Álvaro García (Marckus, 70′); José Espinar, Álex Herrera; Fran Pérez (Carlos López, 83′), Adri Revilla (Santana, 83′) y Compaoré (Borja Domingo, 70′)



Árbitro: D. D. Baiges Dones (Comité Aragonés). Amonestó a Nanclares (55′), Ablanque (71′), Iván Riveiro (88′) y Stevens (90′) del C.D. Guadalajara y a Sebas Gil (87′) del C.D. Don Benito.