El Dépor sufre pero se lleva un gran partido frente al Diocesano (1-2)

lunes 27 de marzo de 2023 , 14:14h

El Deportivo Guadalajara consiguió romper su mala racha y volver a sumar tres puntos en su visita al campo del Diocesano, donde los de Gonzalo Ónega tuvieron que saber sufrir para poder ganar. Los morados, que fueron mejores y tuvieron las ocasiones, se adelantaron con un gol de Fran Santano al comienzo de la segunda parte, pero los extremeños igualaron poco después en un contragolpe. Finalmente fue Chupi quien, saliendo desde el banquillo, hizo el gol de la victoria mandando al fondo de la red un saque de banda con un gran cabezazo.



Los once elegidos por Gonzalo Ónega fueron prácticamente los mismos que frente al C.P. Cacereño, con la salvedad de que Fran Santano entró en el frente de ataque en lugar de Guille Thompson para formar junto a Tellechea y Morcillo. No le fue sencillo hacerse con el control del juego al Dépor, que se encontró con un Diocesano muy voluntarioso que intentó apretar en los primeros minutos y no dejar que los alcarreños trenzaran jugadas con comodidad. Se acercaron a la portería de Samu Pérez con varios balones parados, pero no llegaron a conseguir ninguna oportunidad de gol.



Con el paso de los minutos el Dépor se fue haciendo con el balón, y Darío, Cruz y Riveiro aparecían cada vez más en campo de ataque, aunque la poblada defensa del Diocesano no permitía que los morados llegaran a la portería de Cordero. La principal vía de encontrar peligro durante la primera media hora fueron los centros laterales buscando a Morcillo, especialmente desde la banda derecha. El delantero remató dentro del área hasta en tres ocasiones, aunque en todas ellas forzado y bien marcado, aunque su capacidad de trabajo fue un problema constante para los extremeños.



Iván Riveiro dio entonces un paso adelante y comenzó a ser el canalizador de juego en tres cuartos de campo, dejando varios regates de muy bella factura y filtrando varios balones dentro del área. Fran Santano y Tellechea también tuvieron las suyas en el primer tiempo, el primero en un disparo desde dentro del área que se marchó muy arriba y el segundo con un cabezazo que intentaba ser una asistencia hacia el segundo palo, pero que se terminó yendo por poco a saque de puerta.



Sin embargo, todo ese dominio morado no sirvió para que el marcador se moviese en la primera parte, siendo el 0-0 el resultado con el que se llegó al descanso. Ni Gonzalo Ónega ni Adolfo Senso movieron ficha, por lo que el inicio de la segunda parte se pareció bastante al tramo final de la primera, con el Dépor dominando y embotellando a su rival, tanto que a los dos minutos Fran Santano ya se había atrevido a disparar desde dentro del área.



De tanto ir el cántaro a la fuente, terminó llegando el primer gol del partido. El Dépor acumuló a muchos hombres en ataque y, en un centro colgado desde la banda izquierda, Tellechea ganó la partida en el segundo palo y sirvió el balón hacia el primero, donde Fran Santano apareció solo y remató con la derecha para mandarla al fondo de la red y romper la sequía goleadora deportivista. Al poco pudo llegar el segundo en una acción que terminó con Morcillo en un mano a mano, pero el delantero cayó dentro del área antes de poder rematar.



Siguió atacando el Dépor, aunque quien encontró el gol fue el Diocesano para empatar el partido. En un córner a favor de los morados, el equipo extremeño enganchó un contragolpe en el que el balón le llegó en el segundo palo a Rayco, que remató desde el área pequeña y batió a Samu Pérez. Sergi Segura llegó bajo palos a despejar el balón, aunque el colegiado decretó que ya había cruzado la línea y habilitó el empate.



Comenzaron unos minutos de nerviosismo para el Dépor en los que el Diocesano apretó y consiguió una falta muy peligrosa en la frontal del área morada que un jugador local intentó colar por debajo de la barrera, pero se encontró con un Samu Pérez muy atento. Gonzalo Ónega intentó agitar el partido con un triple cambio, introduciendo a Chupi, Guille Thompson y Juan Rodríguez en lugar de Stevens, Morcillo y Tellechea, incluyendo un cambio de sistema.



Le funcionó por completo al técnico madrileño, pues esa mordiente le llevó al segundo gol. El Dépor volvió a encerrar al Diocesano y en un centro desde la banda izquierda, la defensa consiguió evitar el remate y mandar el balón a saque de banda en el lado derecho. Desde allí, los alcarreños pusieron el balón dentro del área, donde Chupi saltó más que nadie y cabeceó al fondo de la red, desatando la locura entre los morados.



Inmediatamente, Gonzalo Ónega introdujo a Dani Gallardo en lugar de Iván Riveiro, recolocando el sistema, aunque el Dépor siguió apretando y atacando. Fran Santano cabeceó otro saque de banda por arriba, y la presión de Chupi y Thompson en ataque le dio mucho aire a los morados. Desde ese momento, el conjunto alcarreño no concedió ninguna ocasión de gol, en lo que fue una actuación imperial de Richi Souza y Ablanque.



Al final, victoria morada que sirve para poner fin a la mala racha y coger aire con respecto a los puestos de abajo. Ahora, el siguiente compromiso para los morados será el derbi contra el Yugo Socuéllamos en el Pedro Escartín.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Diocesano: Cordero; Manu, Rubén, Sahuquillo, Rubén del Valle; Isi (Bote, 79′), Javi González, César Susmel, Pablo Guerrero (Crespo, 61′); Juanjo Chavalés (Rayco, 61′) y Bernal (Margallo, 82′).



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens (Juan Rodríguez, 74′), Ablanque, Richi Souza, Sergi Segura; Darío García, Cruz, Iván Riveiro (Dani Gallardo, 83′); Tellechea (Chupi, 74′), Fran Santano y Morcillo (Guille Thompson, 74′).



Goles: 0-1, Fran Santano, minuto 50; 1-1, Rayco, minuto 62; 1-2, Chupi, minuto 83.



Árbitro: J. López Fernández (Comité Gallego). Amonestó a Rubén (83′) César Susmel (90′) del C.D. Diocesano y a Stevens (53′) y Ablanque (66′) del C.D. Guadalajara.