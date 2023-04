El Dépor remonta ante el Unión Adarve en una segunda parte para enmarcar (1-3)

lunes 17 de abril de 2023 , 20:09h

Nueva victoria a domicilio del Deportivo Guadalajara que le permite seguir soñando con acercarse a las posiciones de privilegio. Los de Gonzalo Ónega se repusieron al tempranero gol inicial del Unión Adarve y le dieron la vuelta al partido en una segunda parte espectacular en la que los goles de Cheki, Tellechea y Morcillo para poner el 1-3 definitivo. A falta de cuatro partidos para que se termine la temporada, los morados vuelven a mirar hacia arriba tras conseguir una racha de tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos.



Gonzalo Ónega se vio obligado a cambiar el once titular, ya que eran baja por sanción Darío García y Chupi, además de Sergi Segura por lesión. En su lugar, salieron de inicio Gerar, que ocupó el lateral izquierdo, Cheki y Tellechea. En las gradas de ‘Vicente del Bosque’, situado bajo las cuatro torres de Madrid, más de 250 deportivistas tiñeron de morado el partido con sus cánticos y su animación. Igual que la pasada semana en Leganés, el Dépor era visitante solo en el marcador, pues el campo parecía el Pedro Escartín.



El marcador tardó muy poco en cambiar, pues el Unión Adarve, que salió con mucha más energía, se encontró con el premio en su primera jugada de ataque. Los madrileños robaron en el centro del campo y armaron una jugada por la banda izquierda en la que Albur colgó el balón al segundo palo. Allí, Dani Segovia le ganó la partida a la defensa morada y dejó el balón de cabeza a la frontal del área pequeña, donde Meseguer, apareciendo desde atrás, remató a bocajarro a un Samu Pérez que nada pudo hacer para evitar el 1-0. El jarro de agua fría obligó al Dépor a tener que remar desde el principio y permitió al equipo local a jugar con más calma y tranquilidad, aprovechando para ganar tiempo en muchas jugadas y tratando de forzar los errores en la salida de balón del conjunto morado.



Si algo tuvo la primera parte fue brega. Los jugadores de ambos equipos se tuvieron que emplear a fondo en las disputas de balón, con muchos balones aéreos, divididos y muchas faltas. Esa fue una de las grandes vías de ataque de un Dépor que tuvo muchas ocasiones para colgar al área a través de faltas conseguidas en tres cuartos de campo. Tanto los tres hombres del ataque, Fran Santano, Tellechea y Morcillo, como los centrocampistas, tuvieron que fajarse y cuerpear para poder ganar la posición y hacer jugar a los alcarreños.



A pesar de que tanto las ocasiones como el dominio del balón fueron del Dépor en la primera parte, el equipo no consiguió generar jugadas que fueran clamorosas o incluso golpear entre los tres palos, pues todo fueron oportunidades en las que no llegaba a rematar bien o que solventaba la defensa local. Sí que lo intentó el Adarve en alguna transición rápida, pero no llegó a obligar a intervenir a Samu Pérez, aunque sí a la defensa alcarreña, que estuvo imperial para frustrar cada intentona de los madrileños.



La segunda parte fue muy diferente a la primera. A pesar de no haber realizado sustituciones ninguno de los dos equipos, el Dépor fue mucho más ‘mandón’ y obligó al Unión Adarve a dar un paso atrás, consiguiendo así muchas más situaciones de ataque estático que en la primera parte, logrando también trenzar jugadas desde atrás con más asiduidad, aunque aumentando el peligro también a la espalda de Richi Souza y Ablanque, que no se amedrentaron y no perdieron ni una sola carrera frente a los atacantes madrileños.



Iván Riveiro fue otro de los grandes nombres del partido. Tras un primer tiempo en el que luchó y lo intentó de manera incansable, en la segunda mitad emergió y dio el paso adelante que necesitaba el equipo, consiguiendo a través de una genialidad que el Dépor lograra el empate. En un saque de banda en la zona defensiva, los de Gonzalo Ónega consiguieron mover el balón pasando por prácticamente toda su línea de atrás, hasta que le llegó al ’10’ en el centro del campo. Arrancó, se marchó de un rival y abrió a la derecha, donde estaba Richi Souza, que le devolvió el balón en la frontal. De primeras, sirvió para Tellechea, que ya desde dentro del área se la devolvió de nuevo al gallego, que utilizó magistralmente las dos piernas para, en dos toques, poner el balón raso en la zona del punto de penalti, donde esperaba Cheki para golpear de primeras y batir a Lombo.



Con el empate en el marcador, el Dépor, espoleado por una grada volcada, se lanzó con todo a por el segundo, y pronto lo logró. Tellechea, que fue un dolor de cabeza para su antiguo equipo partiendo desde la banda derecha, fue el más listo de la clase y en una jugada en la que los morados habían llegado con muchos hombres al área rival, se aprovechó de un balón que, tras un despeje, Iván Riveiro había metido de nuevo hacia la portería de cabeza para entrar desde atrás, llegar antes que nadie y superar a Lombo con un remate sutil con la testa de primeras que, aunque se encontró con el larguero, él mismo pudo empujar a portería vacía para hacer el 1-2.



Este tanto ya fue demasiado para el Adarve, que se lanzó al ataque de nuevo y, principalmente por la banda izquierda, intentó embotellar al Dépor, aunque se encontró con una defensa muy segura y con que, cada vez que los morados recuperaban, conseguían marcharse al contragolpe y generar peligro. Así llegó el definitivo 1-3, en una transición en la que participaron los tres jugadores de ataque alcarreños. Fran Santano, partiendo desde la banda izquierda, controló el balón y lo condujo hacia dentro, sirviendo el balón a Tellechea, que tras acomodarse el balón puso un centro perfecto al segundo palo con la pierna izquierda. Allí apareció Morcillo para rematar de primeras. Su cabezazo dibujó un arco perfecto para entrar por la escuadra y significar el tercer gol en tres jornadas para el joven delantero deportivista.



Con el 1-3, el Unión Adarve ya no supo lo que hacer, tratando de atacar pero con la frustración de ver cómo se le iba un partido en el que iba ganando. Sin que los locales consiguieran ninguna ocasión de peligro, se terminó un partido en el que el Dépor pudo hacer el cuarto en un remate franco de Stevens desde dentro del área en el que el defensor no supo imprimirle la potencia necesaria para anotar. Tras el pitido del árbitro, se formó un revuelo y una tangana en la que fueron expulsados dos jugadores del equipo local.



La victoria deportivista significa la tercera en los últimos cuatro partidos, una racha que permite a los morados mirar hacia arriba cuando solo quedan cuatro partidos para el final de temporada. El próximo, el enfrentamiento con el Atlético de Madrid ‘B’ en el Pedro Escartín el domingo 23 de abril a las 12:00.



FICHA TÉCNICA:



Unión Adarve: Lombo; Meseguer (Cuevas, 79′), Álvaro López, Juanma, Miñambres; Cidoncha (Pablo Rojo, 63′), Dani González, Calleja; Albur (Lagreca, 69′), Pineda (Maganto, 79′) y Dani Segovia (Fer Harta, 69′).



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Ablanque, Richi Souza, Gerar; Cruz, Cheki (Nanclares, 78′), Iván Riveiro (Juan Rodríguez, 85′); Tellechea (Pablo Zotes, 90′), Fran Santano y Morcillo.



Goles: 1-0, Meseguer, minuto 2; 1-1, Cheki, minuto 55; 1-2, Tellechea, minuto 60; 1-3, Morcillo, minuto 67.



Árbitro: A. Gutiérrez Parera (Comité Andaluz). Amonestó a Meseguer (17′), Calleja (67′) y a Lagreca (70′) del Unión Adarve y a Cheki (71′) del C.D. Guadalajara. Expulsó a Cuevas (90′) y Calleja (90′) del Unión Adarve.