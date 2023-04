El Dépor saca su mejor versión y golea al Socuéllamos (3-0)

lunes 03 de abril de 2023 , 14:01h

El Deportivo Guadalajara logró su segunda victoria consecutiva tras superar en el Pedro Escartín al Yugo Socuéllamos en el derbi regional, en un partido donde los morados dominaron de principio a fin tanto en el juego como en las ocasiones y en el marcador. Stevens, que no quiso celebrar el gol contra el que fuera su equipo, abrió la lata con un gran disparo desde la frontal del área, y antes del descanso Sergi Segura anotó el segundo tras una gran incorporación por la banda izquierda. Aunque el resultado pudo ser más abultado, pues anularon un gol a Morcillo y otro a Iván Moreno, en la segunda mitad solo hubo un tanto, el de Diego Morcillo, que anotó su primer gol en el Pedro Escartín tras cabecear un centro perfecto de Iván Riveiro para poner el definitivo 3-0.



Gonzalo Ónega apostó por la continuidad, y repitió a diez de los once jugadores que habían logrado la victoria frente al C.D. Diocesano el pasado fin de semana, con la novedad de Chupi en lugar de Ignacio Tellechea en el extremo. El Dépor salió al campo con la intención de dominar y de hacerse con el partido, situando a sus jugadores muy arriba y presionando ferozmente la salida del Socuéllamos. Los manchegos, por su parte, optaban por intentar aprovechar la posición de los morados para golpear a la espalda y salir con velocidad al contragolpe.



El primer aviso lo dio Darío García, que cazó un balón en la frontal del área y, de volea, se sacó un disparo que obligó a Elías a hacer la primera intervención. A los siete minutos, el marcador se movió por primera vez. Iván Riveiro, muy presente a lo largo de todo el partido, se hizo con un balón en campo rival y filtró buscando a Cruz, que amagó con meterlo dentro del área, pero que sirvió con el exterior para la llegada de Stevens, quien amortiguó la pelota y lanzó un latigazo raso y cruzado ante el que nada pudo hacer el portero. No quiso celebrarlo el defensor morado, exjugador del Yugo Socuéllamos, que mostró así su respeto por el que fuera su club antes de llegar a Guadalajara.



Con el resultado a favor se sintió más cómodo el Dépor, aunque el Socuéllamos trató de dar un paso adelante, pero no llegó a incomodar la portería de Samu Pérez con ninguna ocasión clara. De nuevo, tanto Ablanque como Richi Souza cuajaron una actuación más que notable, tanto con balón como frenando los envites socuellaminos. Otro que fue un dolor de cabeza para los visitantes fue Diego Morcillo, que durante todo el partido pugnó y cuerpeó con ambos centrales, saliendo ganador de muchos duelos y disponiendo de varias ocasiones de calidad. La mejor de la primera parte, una en la que consiguió cortar un mal pase de un jugador del Socuéllamos y se hizo con el balón dentro del área, aunque su disparo fue bloqueado antes de llegar al portero.



Jesús Cruz pudo hacer también el segundo para el Dépor, con un disparo desde dentro del área que se marchó por muy poco por encima del larguero, e Iván Riveiro también tuvo la suya a través de un disparo con rosca desde dentro del área que no se envenenó lo suficiente. Eran muchas las llegadas del Deportivo Guadalajara, que más tarde que pronto parecía que aumentaría su ventaja. Finalmente, lo consiguió en una de las últimas de la primera mitad. Llegó por la banda izquierda, donde Fran Santano, Sergi Segura y Riveiro fueron un martillo pilón y percutieron una y otra vez en la defensa, hasta que en una acción en banda, el gallego puso un balón desde la banda hacia la llegada de Sergi Segura desde atrás, que resistió el choque con su defensa, llegó a línea de fondo, y en lugar de centrar sacó un disparo potentísimo con su pierna derecha por el primer que no consiguió detener Elías.



Tras el 2-0, llegó el descanso, donde ninguno de los dos técnicos realizaron cambios, lo que se reflejó en el primer minuto de la segunda parte, cuando Fran Santano consiguió marcharse de varios defensores en velocidad por la banda izquierda y sacar un disparo con la derecha desde dentro del área que cerca estuvo de coger portería. Además del costado que tanto peligro había creado en el primer tiempo, en el segundo también se activó el lado derecho del ataque, donde Stevens y Chupi aparecieron en varias ocasiones para colgar balones al área para alimentar tanto a Morcillo como a Fran Santano, que estuvieron cerca de ampliar la ventaja.



En la segunda parte, el Dépor siguió llegando y llegando a portería, e incluso anotó dos goles que fueron anulados por fuera de juego. El primero, un centro desde el costado izquierdo de Iván Riveiro que cabeceó en plancha Morcillo, enviando el balón a la escuadra. El segundo, en una acción combinativa por la banda derecha en la que Stevens hizo una pared con Riveiro y, ante la salida del portero, dejó un pase de la muerte a Iván Moreno, que definió a puerta vacía. Sin embargo, el trío arbitral marcó posición adelantada del lateral, a pesar de que había entrado desde atrás. Precisamente el malagueño fue el primer cambio que introdujo Gonzalo Ónega, volviendo a pisar el Pedro Escartín tras superar su lesión muscular.



El tercer tanto llegó en los últimos diez minutos de partido. En un gran contragolpe, Fran Santano llegó al área rival y se quedó mano a mano con Elías, que detuvo su disparo, pero el rechace quedó en la frontal del área, donde Iván Riveiro se aprovechó de un mal despeje para controlar el balón con el pecho y poner un centro con mucho arco que fue teledirigido a la cabeza de Morcillo, que le ganó la carrera a la defensa y remató cruzado, superando al portero y haciendo el definitivo 3-0, la sentencia del partido.



Gonzalo Ónega optó por ir dando entrada a diferentes jugadores, y tanto Juan Rodríguez, como Cheki, Gerar y Nanclares entraron al terreno de juego. Fue especial para el central, que también volvió de lesión. También para Nanclares, exjugador del Yugo Socuéllamos que dispuso de dos acciones clarísimas para hacer el cuarto, pero que no estuvo afortunado de cara a gol. En una de sus primeras jugadas en el campo, Iván Moreno llegó hasta el área y se quedó mano a mano con el portero. En ese momento, dio un pase de la muerte al centrocampista, que remató de primeras, presionado por su par, con la mala fortuna de que golpeó mal al balón y se marchó pegado al palo. Poco después, le interceptó un balón al central dentro del área, pero en primer lugar no consiguió controlar bien y, después, su disparo se fue por encima de la portería de Elías.



Curiosamente la última del partido fue para el Socuéllamos, que dispuso de una doble ocasión en el minuto 90, primero con un disparo de Palomino que fue directo al larguero y después, en el rechace, con un durísimo golpeo de Facu que paró Samu Pérez con una gran intervención. Con el pitido del árbitro se certificó la segunda victoria consecutiva del Dépor, que la próxima semana visitará al C.D. Leganés ‘B’ en la tarde del sábado.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens (Gerar, 85′), Ablanque, Richi Souza, Sergi Segura; Darío García (Juan Rodríguez, 82′), Cruz (Cheki, 82′), Iván Riveiro; Chupi (Iván Moreno, 74′), Fran Santano y Morcillo (Nanclares, 82′).



Yugo Socuéllamos: Elías; Alcázar (Asier Barahona, 57′), Toboso, Antonio, Carlos Martínez; Cifuentes (Siu, 88′), Yimi, Raúl Godoy (Christian 79′), Facu; Adri Pérez (Yalike, 79′) y Palomino.



Goles: 1-0, Stevens, minuto 7; 2-0, Sergi Segura, minuto 44; 3-0, Morcillo, minuto 79.



Árbitro: J. García Rubio (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Yimi (33′) y a Asier Barahona (90′) del Yugo Socuéllamos.