Condenan a Rocío Carrasco a pagar 13.000 euros a su hijo David Flores

jueves 03 de agosto de 2023

La madre de David Flores deberá pagar a su hijo más de 13.000 euros por impago de la pensión alimenticia. Así lo ha dictaminado el juez del caso, Juan Antonio Toro, en el marco del proceso interpuesto por el joven contra su madre.



Rocío Carrasco ha sido declarada culpable "como autora responsable de un delito de impago de pensiones", en referencia a los 200 euros mensuales que la protagonista de los realities de Telecinco estaba obligada a abonar desde 2018 y durante cinco años y medio.



En su momento, Rociíto aseguro que no había hecho efectivo el pago porque tenía todos sus bienes embargados, pese a su sustancioso contrato con Mediaset. De momento, la mujer de Fidel Albiac guarda silencio al respecto de la condena, que tiene la posibilidad de recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid.



Hay que señalar que Antonio David Flores se había presentado al proceso como acusación particular. A él se le reconoce en este caso la potestad prorrograda de David, que es mayor de edad pero -reza la sentencia- "no tiene dependencia ni tampoco autonomía".



El juez condena a Rocío Carrasco a pagar cinco euros al día durante seis meses hasta un total de 900, así como a indemnizar a su hijo con la cantidad citada. Se trata de la Peña más baja para un delito de esta clase, ya que suele ser castigado con multas de entre 6 y 24 meses o un año de prisión.