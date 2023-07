El Partido Popular gana claramente las elecciones en Guadalajara y vuelve a ser la primera fuerza política más votada

El PP consigue en Guadalajara un diputado nacional que será Antonio Román y tres senadores que serán Lucas Castillo, María Patricio y Montserrat Rivas

REDACCION

lunes 24 de julio de 2023

“El Partido Popular ha ganado las elecciones generales en Guadalajara y en España”, han resaltado los parlamentarios electos Antonio Román y Lucas Castillo, al inicio de su comparecencia ante los medios de comunicación y afiliados y simpatizantes tras conocerse los resultados electorales de este 23J.



El diputado nacional electo del Partido Popular de Guadalajara, Antonio Román, ha dicho que “este triunfo se ha cimentado en Guadalajara sobre una campaña extraordinaria” y ha puesto en valor lo que “el PP va a aportar y defender en los próximos tiempos en los cuales estemos en las Cortes Generales”, al tiempo que tanto Román como Castillo han agradecido “el apoyo y el trabajo” de todos los “apoderados, interventores, afiliados y cargos públicos que han apoyado a esta candidatura”.



Antonio Román ha informado de la subida en 12 puntos porcentuales del Partido Popular en Guadalajara desde el año 2019, “hemos pasado de ser la tercera fuerza política más votada a ser la primera”, por delante del Partido Socialista y de Vox”.



De esta forma, el PP ha obtenido un diputado nacional que será Antonio Román y tres senadores –un senador más del que tenía- y que serán Lucas Castillo, María Patricio y Montserrat Rivas. “Nos hubiera gustado tener una mayoría pero los ciudadanos han hablado y han mandado un mensaje claro: que los partidos tenemos que dialogar; y lo que tienen que tener también claro los ciudadanos es que el Partido Popular no dialogará con quien apoya a ETA ni con quien trata de romper a España”, ha dicho Antonio Román, apelando tanto al Partido Socialista como a las fuerzas constitucionalistas para llegar a acuerdos de Estado para lograr que España esté gobernada por un gobierno estable y ese gobierno tiene que ser el de Alberto Núñez Feijóo, que ha superado en 16 escaños al Partido Socialista”. “Los guadalajareños no se van a ver decepcionados, porque vamos a trabajar y a seguir defendiendo a Guadalajara y los intereses de todos los guadalajareños”, ha asegurado Román, añadiendo que “el Partido Socialista y sus socios de gobierno son clara minoría en Guadalajara y en España”.



Por su parte, el senador electo Lucas Castillo ha incidido en que “todos los españoles quieren que haya diálogo entre las dos fuerzas constitucionalistas más importantes de este país” y el presidente Feijóo ha dicho que “va a intentar conformar gobierno, que no haya bloqueo y está por ver qué va a hacer el Partido Socialista que tiene dos opciones: echarse en manos de Junqueras, de Puigdemont y de Otegui, o facilitar la investidura de un presidente como Alberto Núñez Feijóo que ya ha dicho en campaña que lo que va a buscar son pactos de Estado”, ha dicho el también presidente del Partido Popular de Guadalajara. “Los españoles quieren un gobierno responsable, que se preocupe de sus necesidades y de su anhelos y desvelos, y no de las encuestas electorales o de qué hacer para ganar más escaños; lo que quiere la gente es sinceridad y que no se les mienta”, ha apuntado Lucas Castillo. También ha hecho hincapié en que en Guadalajara ha ganado las elecciones en Guadalajara “de forma notable” y “volvemos a ser el partido referencia de todos los guadalajareños”.