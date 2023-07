Es el momento de Guadalajara

viernes 21 de julio de 2023 , 19:10h

A tan solo unas horas para finalizar la campaña electoral, aprovecho estas líneas antes del día de reflexión, para deciros que es el momento. El próximo domingo, España se juega su futuro en unos comicios electorales atípicos en la historia de la democracia. Los electores guadalajareños tendrán la oportunidad de demostrar su rechazo a las políticas sanchistas, que tanto han mermado el desarrollo y el avance de nuestra provincia.



Como padre de tres hijos, he ido observando cuál es el modelo de sociedad que Pedro Sánchez quiere implantar para las futuras generaciones, y no lo comparto en absoluto. Hemos vivido posiblemente el gobierno más dañino de toda la democracia, gracias a sus pactos con todos aquellos que anhelaban romper España y vincularse con el brazo político de ETA. Serán nuestros hijos quienes sufran las consecuencias de una terrible gestión social, política y económica, y se verán obligados a enfrentar una deuda estrepitosa debido al gobierno socialista.



Durante estas semanas de campaña, he tenido la oportunidad de visitar decenas de pueblos, y reunirme con diferentes colectivos relevantes para nuestra provincia. Durante estos encuentros, he podido desglosar algunos de los incumplimientos del gobierno socialista a lo largo de estos cinco años. En todos y cada uno de los proyectos presentados y posteriormente incumplidos, el PSOE ha demostrado su desinterés por Guadalajara, y su fidelidad a las órdenes de Pedro Sánchez. Guadalajara se merece un gobierno de España sólido, que apueste firmemente por la educación, la sanidad, las infraestructuras y el mundo rural. El Partido Popular es la única garantía para que Guadalajara avance. El domingo, tendrán dos opciones: votar a Pedro Sánchez junto a sus aliados secesionistas y bilduetarras, o votar al proyecto del Partido Popular que encabeza Alberto Núñez Feijóo.



La única manera de echar a Pedro Sánchez de La Moncloa desde Guadalajara, es uniendo el voto bajo las siglas del Partido Popular. Una candidatura caracterizada por la variedad, en la que hombres y mujeres de las diferentes comarcas de la provincia, se unen para llevar al Congreso de los Diputados y al Senado, las preocupaciones de los vecinos de Guadalajara. Estos miembros de la candidatura son profesionales en su respectivas materias, desde la medicina hasta la abogacía, pasando por la enfermería, el asesoramiento o el comercio.



El contacto directo en el mercado laboral es lo que nos permite estar verdaderamente informados de cómo Guadalajara debe mejorar. Durante los últimos cuatro años, he tenido la oportunidad de representar los intereses de la provincia en el Senado, donde he podido desarrollar diferentes iniciativas de apoyo al mundo rural, a las infraestructuras y a los servicios de transporte, que tan desatendidos han estado por el gobierno de Pedro Sánchez. Si ustedes me dan la confianza el próximo domingo, será un placer hacer lo propio desde la cámara baja, el Congreso de los Diputados.



En definitiva, el domingo 23 de julio, todos los guadalajareños tenemos la oportunidad de poner punto y final a un ejecutivo que se ha olvidado de las necesidades de una pequeña pero importante provincia de España. Se le ha agotado el tiempo a Pedro Sánchez, y ustedes en las urnas firmarán su final. Es el momento de Alberto Núñez Feijóo, es el momento de Guadalajara, es el momento de España.



Antonio Román

Candidato número 1 del Partido Popular

al Congreso de los Diputados por Guadalajara