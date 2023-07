Las temperaturas estarán este lunes en Atienza entre 15°C y 29°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 26 km/h y de dirección noroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Más calor con noche tropical este lunes en Guadalajara llegando el mercurio a los 33ºC

La temperatura mínima será este lunes en Guadalajara de 21°C y la máxima de 33ºC. El cielo estará soleado con alguna nube, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 24 de julio de 2023 , 02:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución en el tercio norte y oriental, sin descartarse tormentas secas y aisladas en el sureste por la tarde.



Habrá probables calimas y las temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y áreas montañosas del nordeste, en ascenso en Albacete y La Mancha toledana y con pocos cambios en el resto; y máximas sin cambios o en ascenso ligero en el sureste y en descenso en el resto. Se podrán superar los 36 grados en zonas de Albacete.



Viento flojo variable tendiendo a componente oeste, con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 36ºC en Albacete, entre 21 y 33ºC en Ciudad Real, entre 20 y 33ºC en Cuenca, entre 21 y 33ºC en Guadalajara y entre 20 y 33ºC en Toledo.



Por otra parte, una decena de provincias estarán este lunes en riesgo por calor, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42ºC en el interior sureste y el litoral valenciano, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, Alicante y Valencia estarán en riesgo importante (naranja) por las altas temperaturas, que también pondrán en alerta, pero amarilla, a Almería, Málaga, Murcia, Albacete, Barcelona, Tarragona, Lleida y Baleares.



Las temperaturas diurnas aumentarán en el área mediterránea y descenderán en el resto del país, de forma notable en el alto Ebro y aledaños. Así, es probable que se puedan alcanzar los 40-42ºC en puntos del interior sureste y litoral valenciano, y que las mínimas no bajen de 24-26ºC en el área mediterránea.



Además, en gran parte del país predominarán este lunes los cielos poco nubosos o con nubes altas, sin precipitaciones, si bien en el norte de Galicia y el área cantábrica se esperan cielos nubosos con probables precipitaciones, débiles en general, tendiendo a remitir en litorales por la tarde, sin descartarlas en el sur de Galicia y noroeste de Castilla y León.



En Baleares, mitad oriental peninsular y oeste de Andalucía y de la meseta Sur, habrá intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a quedar poco nuboso de oeste a este. Asimismo, en la mitad norte y tercio este peninsular se desarrollará nubosidad de evolución diurna, con probables tormentas secas en el tercio oriental y Baleares, acompañadas de chubascos en el Pirineo y los extremos de la Ibérica. No se descarta que dichos chubascos sean localmente fuertes en el Pirineo oriental. Lleida estará en alerta amarilla por lluvia.



En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas, mientras hay probabilidad de calimas en Alborán, sureste y Baleares, y no se descartan en el resto de la mitad sureste peninsular. Tampoco se descartan brumas o nieblas matinales en la Cantábrica, alto Ebro y Pirineos.



Los vientos, por su parte, serán de componente norte en el tercio noroeste y soplarán del oeste y suroeste en el resto de la vertiente atlántica.



En este contexto, tenderá a establecerse viento de poniente en Estrecho y Alborán, soplando al final del día con intervalos de fuerte; cierzo en el Ebro y, con intervalos de fuerte, tramontana en Ampurdán. En el área mediterránea soplarán variables mientras se esperan rissagas en Baleares y alisios en Canarias.



Así, el archipiélago balear estará en aviso amarillo por rissagas en Menorca, mientras los fenómenos costeros pondrán en riesgo (amarillo) a Almería, Granada, Málaga y Girona.