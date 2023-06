Román: “El PP rebajará los impuestos a todas las clases medias en los 100 primeros días de gobierno”

El candidato número 1 al Congreso por Guadalajara afirma que “España no puede permitirse cuatro años más de populismo económico” y ha anunciado que una de las primeras medidas que tomará el presidente Feijóo será rebajar el IRPF, reducir el mastadóntico gobierno con 22 ministerios y realizar una auditoría”

martes 27 de junio de 2023 , 19:14h

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Antonio Román, ha resaltado hoy algunas de las primeras medidas que el candidato a la Presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, pondrá en marcha cuando sea presidente de España; y lo ha hecho en la calle aprovechando la instalación de una carpa junto al mercadillo de los martes en la capital, en el barrio de La Llanilla frente a la plaza de toros. En primer lugar, Román ha dicho que no entiende ese “triunfalismo del Gobierno de España en materia económica cuando la realidad, porque así nos lo está transmitiendo la gente, es que los españoles vivimos peor que hace cinco años y la preocupación por el coste de los alimentos, de la energía, la hipoteca o el alquiler, es mayor”.



Además, “somos el país con más paro de la Unión Europea, con una deuda insostenible y uno de los que más poder adquisitivo han perdido los ciudadanos”, ha apuntado el candidato al Congreso haciendo referencia a los datos aportados por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) que dice que “en España hay 985.000 personas en paro que no aparecen en las cifras del gobierno; y más de un millón que solo trabajan a tiempo parcial, aunque querrían trabajar a tiempo completo”. Y en esta situación, ha dicho, “nos ha sumido el gobierno de izquierdas con el Partido Socialista con los populistas de Podemos, los independentistas de Esquerra Republicana y los bilduetarras”.



El candidato del Partido Popular, que ha comparecido hoy con la candidata número 3 al Congreso de los Diputados, Concha Casado, ha incidido en que “España no puede permitirse cuatro años más de populismo económico”, por eso el presidente Feijóo trabajará para rescatar a las familias y clases medias con el objetivo de convertir a España en “una de las tres economías que más crezcan de la UE y que alcancemos los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”. Para ello, una de las primeras medidas que tomará será “la rebaja de impuestos: rebajar el IRPF para todas las clases medias y trabajadoras, para todos aquellos que ganen menos de 40.000 euros verán rebajado el IRPF en los 100 primeros días de Gobierno”. Y eso se hará “rebajando el mastodóntico gobierno de Sánchez con 22 ministerios, cientos de asesores y altos cargos que son los que están lastrando el gasto público con gasto ineficaz”, ha apuntado añadiendo que también se llevará a cabo una auditoría nada más llegar al Gobierno.



Ley de Vivienda del PSOE con protección para los okupas



Por otro lado, se ha referido a la Ley de la Vivienda que da más derechos al okupa que al propietario y, aunque ha dicho que este asunto merece un capítulo aparte, ha dicho que el PP lo que propone son medidas antiokupación para permitir desalojos en 24 horas. “Hace unos días estuve en Horche y tuve oportunidad de hablar con miembros de la asociación vecinal que consiguieron, gracias a la presión popular, disminuir el número de okupas y dejarlos prácticamente a cero; una situación insostenible a la que se llegó por la laxitud y la flexibilidad de las leyes, por mirar con buenos ojos por parte del Partido Socialista a los que ocupan”.



Para finalizar, Antonio Román ha hecho hincapié en la “preocupación de la gente por la situación económica en general” y en “la necesidad de derogar el sanchismo”; para ello, ha dicho, “hay que concentrar el voto en el Partido Popular el próximo 23 de julio”.