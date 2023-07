El PP de Guadalajara inicia la campaña electoral para “derogar el sanchismo y hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo”

viernes 07 de julio de 2023 , 07:07h

El Partido Popular de Guadalajara ha iniciado hoy la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 23 de julio con un acto multitudinario que ha congregado a unas 400 personas en el parque de La Concordia de la capital. Previo a la tradicional pegada de carteles, los candidatos al Congreso y al Senado con los números uno a la cabeza, Antonio Román y Lucas Castillo, han protagonizado el acto junto con el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, y el resto de afiliados y simpatizantes.



Todos ellos han agradecido la masiva asistencia y han pedido el voto para el Partido Popular y para que a partir del 23 de julio quede derogado el sanchismo y Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno de España. Han resaltado que “España se enfrenta en tan solo unas horas a uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la democracia”.



El candidato número 1 al Congreso de los Diputados, Antonio Román, ha querido referirse a todos los ex parlamentarios nacionales del PP de Guadalajara que ha citado uno por uno: “gracias por vuestra dedicación, esfuerzo, defensa de Guadalajara y sus vecinos, y vuestra lucha por una España más próspera”. Ha presentado a los candidatos haciendo hincapié en que la candidatura “no solo es diversa geográficamente sino también profesionalmente: desde la enfermería, el comercio, la abogacía, la docencia o la medicina, ponemos a disposición de nuestra provincia nuestras capacidades para servir”. “Estamos preparados para derogar el sanchismo que tanto ha dañado a la sociedad española en los últimos cinco años. Pedro Sánchez ha cometido los mayores errores y ha transmitido las mayores mentiras de la política y la economía española que quedarán para los anales de la historia”, ha manifestado. A nivel provincial, Antonio Román se ha preguntado qué ha hecho Pedro Sánchez por Guadalajara, porque “en cinco años no ha llevado a cabo ninguna acción o infraestructura”.



El candidato número 1 al Senado y presidente del Partido Popular, Lucas Castillo, se ha mostrado “ilusionado” y ha manifestado que “en estas semanas de precampaña somos el único partido que hemos salido a la calle y hemos interactuado con la gente comprobando que comparte el modelo de país del Partido Popular”. “Los ciudadanos nos han transmitido estos días, independientemente de su ideología, que están hartos del gobierno que tenemos que hace siempre lo contrario a lo que la gente demanda”, ha dicho Castillo. “La ciudadanía lo que demanda es que vuelva esa política de consenso y de unión, y eso es lo que ofrecemos desde el Partido Popular sin cortapisas”.



Ambos candidatos se han referido a las nefastas consecuencias de la ley del ‘Solo sí es sí’ con más de 1.000 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas y más de 100 que están ya en las calles. Y en la provincia de Guadalajara son 11 los abusadores sexuales a los que se les ha rebajado la pena y uno que ya está en la calle. “El Partido Popular no va a permitir que se vulnere a las víctimas y se favorezca a los abusadores como lo ha hecho el PSOE con esta ley”, han afirmado. De igual modo, han reparado en los pactos con Bildu y con aquellos que quieren romper España, a los que han indultado.



Tanto el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, como la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, han pedido el voto para Feijóo señalando que “es el momento del cambio político en España con un Gobierno serio, responsable y con credibilidad y confianza”.