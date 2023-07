Ana Guarinos presenta una batería de medidas, garantías y avances organizativos para que las ferias y fiestas mejoren en seguridad y convivencia

La alcaldesa, Ana Guarinos ha dicho que estas son las ferias del diálogo, la escucha, el consenso y el respeto, reforzando la seguridad e incrementando las medidas para garantizar la convivencia

Por

viernes 21 de julio de 2023

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el concejal de festejos, Santiago López, han informado esta mañana de las cuestiones organizativas relacionadas con las próximas Ferias y Fiestas de la ciudad.



Se celebrarán del jueves 7 al domingo 17 de septiembre, con más de un centenar de actividades de música, taurinas, deportivas, de carácter solidario, vermús en las plazas del casco histórico, conciertos, actos organizados por las peñas, atracciones infantiles, juveniles y de adultos, y un sinfín de opciones para todos los públicos. La feria taurina será del 14 al 17, con actividades nuevas que confirman la apuesta del nuevo equipo de gobierno por la tauromaquia local.



“Un trabajo de muchos días, muchas reuniones, mucho diálogo con todas las personas participan o pueden verse afectadas por las Ferias y Fiestas de la Ciudad, y un trabajo de muchas personas y de muchos servicios que se ven implicados en las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Antigua”, ha dicho la alcaldesa, quien también ha recodado que asumieron un compromiso de mantener las Ferias y Fiestas en el centro de la ciudad y recuperar la Semana Grande, mejorando el modelo e incrementando la seguridad, la limpieza y la convivencia, y que han “cumplido”, consiguiendo que una fecha muy señalada para los guadalajareños sea motivo de orgullo y no de conflicto para la Ciudad.



Ferias del diálogo, la escucha, el consenso y el respeto, reforzando la seguridad e incrementando las medidas que garanticen la convivencia.



“Escuchamos, trabajamos, dialogamos y cumplimos. Ha habido mucho trabajo. Ha habido mucho diálogo. Ha habido acuerdo con todas las partes implicadas, con todas sin excepción. El objetivo, unas fiestas y ferias mejores, más seguras y en las que reine la convivencia”, ha afirmado.



“Hemos trabajado en el dialogo para buscar la mejor convivencia. Hemos trabajado en la seguridad para buscar la máxima diversión y para no tener nada que lamentar disgustos por tener cabos sueltos. Hemos trabajado con criterios de urbanidad, para que el impacto ambiental sea más equilibrado. Hemos trabajado con criterios de servicio público, para minimizar las molestias de aquellas personas o actividades ajenas a la fiesta (trabajadores, reparto, comercios…), pero también para favorecer la actividad unida a la fiesta y a la feria (suministros, carga y descarga, montajes). Hemos trabajado con criterios de integración, con un perímetro más cómodo para familias, bebés, jóvenes, mayores, personas con capacidades diferentes. En definitiva, hemos trabajado en el PRE mejor que en el POST, para adelantarnos a los problemas, avanzando hacia una considerable mejora de la seguridad, la vigilancia, la limpieza, el mantenimiento, el tránsito, la accesibilidad, los equipamientos, etcétera, para hacer una feria y unas fiestas mucho mejores, más atractivas, más bonitas, más alegres, más divertidas, en definitiva, una feria para gozar y recordar”, ha indicado la alcaldesa, quien ha apostillado que “estoy cumpliendo mi palabra, la de hacer la Feria en la ciudad, la de llenar la ciudad de fiesta, la de mejorar la convivencia, la de garantizar la seguridad y la de sentirnos orgullosos de nuestra ciudad”.



Guarinos ha dicho que estas son las ferias del diálogo, la escucha, el consenso y el respeto, reforzando la seguridad e incrementando las medidas que garanticen la convivencia. Un mes de trabajo intenso, ha dicho la alcaldesa, quien ha agradecido el trabajo y el esfuerzo realizado durante el mismo al concejal de festejos, al personal del ayuntamiento y a todas las personas que lo han hecho posible, ya que son muchas las concejalías y los servicios implicados.



Trabajo intenso y fructífero, y colaboración y coordinación con las Peñas, los Servicios Públicos y los vecinos.



Por su parte, el concejal de festejos, Santiago López, ha hablado de “un mes de trabajo intenso y fructífero”, así como de la “especial colaboración y coordinación con las peñas, los servicios públicos y los vecinos para el desarrollo normal de las Ferias y Fiestas”.



Plan de minimización de impactos y molestias, refuerzo de seguridad y de la vigilancia.



Periodo en el que se ha trabajado en un plan de minimización de impactos y molestias, reforzando la seguridad y la vigilancia en las zonas más cercanas a la feria, con un nuevo plan de autoprotección para el recinto de la Fuente la Niña y la Plaza de toros, manteniendo de todos los puestos de Policía Local, los 4 puntos contra violencia de género y una vía de evacuación en la calle San Roque para policía y ambulancias.



También se han realizado actuaciones encaminadas a reducir el ruido y las molestias, con nuevas ubicaciones de varias peñas, alejándolas de las viviendas, nuevas ubicaciones de algunas verbenas, como la de las peñas de la fuente de la niña que se traslada a la parcela de Defensa, utilización del sistema SARF para todas las atracciones, que permite controlar y reducir la intensidad del sonido.



El refuerzo del sistema de limpieza también se ha intensificado, y se ha aumento el número de camiones de baños de 3 a 4, instalándose un total de 257 baños químicos y 10 setas.



Novedades.



Como novedades, se ha referido a la nueva zona de hostelería en el Parque de Adoratrices; a las nuevas actividades taurinas; al gran desfile de carrozas con la temática “obras de la literatura”, con más de 5 carrozas temáticas y 17 comparsas; al seguro de inclemencias meteorológicas para todas las actividades musicales y taurinas, que antes sólo cubría conciertos; a las fechas más amplias de instalación de carpas de peñas para mejorar los plazos de las instalaciones y sus legalizaciones; al nuevo eje de conexión en el Paseo Francisco Aritmendi; o al acceso a la plaza de toros por el tendido 3 para peñas y reserva en los encierros de 2.000 localidades. Con respecto a la venta de entradas de los 4 conciertos, será en el Teatro Buero Vallejo, y las mismas tendrán un precio popular y asequible que, para empadronados será de 5 euros, y de 10 euros para público en general.



Nos hemos encontrado muchas cosas sin hacer y sin presupuestar.



Santiago López ha concluido su intervención dejando constancia de las muchas cosas que había sin hacer, pendientes, y que han puesto en riesgo la celebración de algunos eventos, como el desfile de carrozas o la instalación de infraestructuras. “El esfuerzo de trabajo y económico realizado a lo largo de este último mes para mejorar las ferias y fiestas, y para hacer lo que no estaba hecho, se ha llevado a cabo gracias a la colaboración y participación de todas las partes implicadas”. Así, ha indicado que hasta tal extremo había cosas sin hacer y sin tener en cuenta, que han tenido que realizar una modificación presupuestaria por una cantidad próxima al medio millón de euros, para hacer frente a los gastos que no se habían previsto por parte del anterior equipo de gobierno, tales como el desfile de carrozas, escenarios, vallas, seguros, plan de autoprotección, etcétera.