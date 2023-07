El PP de Guadalajara hace un llamamiento al “voto masivo” en la cuenta atrás para derogar el sanchismo

La candidata al Senado por Guadalajara, Montserrat Rivas, afirma que “tenemos proyecto, un gran equipo y ganas de transformar nuestro país a base de trabajo”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 14 de julio de 2023 , 16:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La candidata número 3 del Partido Popular al Senado por Guadalajara, Montserrat Rivas, ha hecho un llamamiento hoy para ir a votar el próximo 23 de julio, cuando “tan solo quedan nueve días para derogar el sanchismo”.



“Hoy estamos en el ecuador de la campaña y cada día que pasa se palpa con más intensidad las ganas de cambio en la calle. La candidatura del Partido Popular estamos recorriendo todos los pueblos; ayer mismo visitábamos Horche, Valdarachas y Renera explicando el proyecto del PP y del presidente Feijóo; y sentimos la ilusión que nos transmite la gente”, ha dicho la candidata incidiendo en que “esa ilusión la tenemos que transmitir en las urna, no podemos quedarnos en casa porque es mejor perder unas horas para ir a votar, que tener que soportar cuatro años más de sanchismo”.



“Ya ha comenzado la cuenta atrás para traer el cambio a España, que ahora tiene un Gobierno que no está a su altura; un gobierno que ha venido a intoxicar la convivencia de España y que pacta con quien sea para llegar al poder de la forma que sea y mantenerse como sea”, ha lamentado. Ayer finalizó el plazo para solicitar el voto por correo y “ahora es necesario, para los que no lo hayan hecho ya, completar ese proceso depositando el voto hasta el próximo 20 de julio”, ha explicado.



Montserrat Rivas ha afirmado que “tenemos proyecto, un gran equipo y ganas de transformar nuestro país a base de trabajo” pero para ello “es imprescindible ir a votar para situar las prioridades de los españoles en la agenda del Gobierno, para desterrar el enfrentamiento y practicar una política de pactos y acuerdos, para bajar el IRPF a las rentas medias y bajas, y el IVA de la carne, pescados y conservas, para que la gratuidad en las escuelas 0-3 años sea una realidad, para reducir los ministerios del Gobierno más costosos de la historia, para borrar para siempre la Ley del sí es sí y combatir la violencia machista o para impedir que en las listas electorales concurran personas con delitos de terrorismo y tipificar el referéndum ilegal, entre otras muchas cosas”. Rivas ha subrayado que “Sánchez nos miente también cuando nos dice que la economía va como una moto, cuando España es la penúltima en la recuperación del PIB pre pandemia y líder en paro e incremento de deuda”.



La candidata al Senado por Guadalajara ha asegurado que “vamos a seguir trabajando, sin descanso, como nos ha pedido nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, para unir el voto de cambio en el Partido Popular, porque si nos movilizamos, ganamos”.



“Solo hay que preguntar a los guadalajareños si viven mejor ahora que hace cinco años. La respuesta es que “no”: han subido los impuestos, la cesta de la compra, la gasolina, las hipotecas… las políticas de Sánchez nos están asfixiando, necesitamos un gobierno serio y responsable que sepa cómo actuar para revertir esta situación; y un gobierno en el que se pueda confiar, que funcione y que devuelva la certidumbre a los empresarios, a las pymes y a los autónomos que son el motor de nuestra economía y de la generación de empleo”, ha finalizado la candidata número 3 al Senado en la carpa que ha instalado hoy el Partido Popular en la plaza del Jardinillo de Guadalajara.