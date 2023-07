"Page ha engañado a 120.000 agricultores : Castilla la Mancha NO aprobará ayudas para la Sequía"

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA DE CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 06 de julio de 2023 , 11:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Page se presenta hoy miércoles para ser investido presidente de Castilla-La Mancha con su primer pecado cometido al haber mentido cuando el pasado 26 de mayo declaró que las ayudas para la sequía estaban "no solo aprobadas, sino ratificadas" algo que es absolutamente falso dado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no ha publicado ninguna ayuda para la sequía. Ya nos engañó con la ayuda a la agricultura ecológica y ahora lo vuelve a hacer con el mito de la ayuda a la sequía.



Page manifestó el 26 de mayo que "es mi compromiso que se haga, el sufrimiento con la sequía que ha hemos padecido necesita de una compensación para que tire adelante el campo" y que “están aprobadas y ratificadas, por lo que seguirán adelante para que no haya duda". Pero la palabra de Page debe tener muy poco valor dado que no se ha publicado ninguna ayuda a la sequía.



El pasado 7 de junio se aprobaron las ayudas para zonas de montaña y para zonas con limitaciones naturales significativas, ayudas que nada tienen que ver con la sequía. Si se lee la orden que legisla dichas ayudas se especifica que son ayudas destinadas a compensar a los agricultores activos de las dificultades naturales como las zonas de montaña o con limitaciones naturales. Dichas ayudas únicamente contienen cuatro veces la palabra sequía y por eso Page quiere darnos gato por liebre y decir que son las ayudas para la sequía: ¿se piensa Page que los agricultores son ignorantes y no saben leer?



Page también declaró el 26 de mayo que “esta es la región que más ayuda ha puesto sobre la mesa" algo absolutamente falso ya que a día de hoy para la sequía no hay nada de nada. No sabemos si es que Page no se entera de los asuntos que gestiona o es que su consejero de Agricultura le engaña. Hay que llamar a las cosas por su nombre y una cosa es la ayuda de la PAC o la ayuda para zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales y otra cosa es una ayuda que permita a los agricultores hacer frente a la sequía, algo que a día de hoy ni existe ni se le espera.



Es triste que un presidente tenga tan poca palabra y le de igual engañar a sus votantes de una manera tan descarada. Señor Page, ¿dónde están las ayudas para la sequía? ¿dónde están esos 40 millones de euros? Si usted tuviese un mínimo de honradez y su palabra tuviese valor no debería ser investido y debería convocar elecciones para que la gente le juzgase por los hechos y no por promesas que ha quedado demostrado que no ha cumplido.



Los agricultores nos tememos que, al igual que nos ha engañado con las ayudas a la sequía, a partir de hoy Page comience a expropiarnos las tierras según el artículo 29 de la ley de Agricultura familiar. Ya sabemos que dijo que no lo haría y que de hacerlo dimitiría, pero también sabemos que su palabra carece de credibilidad alguna además de habernos engañado.